Pirmizrādi piedzīvos pašmāju virtuālo attiecību drāma 'Tur'

Jau 16. augustā Latvijas pirmizrādi piedzīvos jauna pašmāju drāma par attiecībām virtuālajā un reālajā pasaulē – LMT filma "Tur", kas tapusi sadarbībā ar režisoru Uldi Cipstu, portālu "Delfi" informē filmas veidotāju pārstāvji.

Kā skaidro filmas režisors, filma, kā arī jaunais seriāls, ir piedzīvojumu, mīlestības un savstarpējo attiecību stāsts. "Filma "Tur" ir katra režisora sapnis. Tā ir iespēja izveidot jēgpilnu stāstu aizraujošā un izklaidējošā formā. Stāstu, kas ir pārsteigumiem pilns piedzīvojums, skatīties ir ne tikai intriģējoši, tas liek arī aizdomāties. Filma atspoguļo arī manu personīgo pieredzi par to, ka mīlestība nebeidzas kopā ar cilvēku. Mīlestībai nav robežu. Visa pamatā ir cilvēks un cilvēcība. Unikāla radība – sarežģīta un trausla. Un tā ir sajūta, kuru mēs caur filmu arī vēlamies nodot skatītājiem," norāda filmas režisors Uldis Cipsts.

Filmas stāsta galvenā varone ir ģeniālā informācijas tehnoloģiju speciāliste Gundega (aktrise Ilva Centere) pasaule sabrūk acu priekšā – viņa zaudē mīļoto, priekšniece draud ar atlaišanu, tuvinieki uzskata par jukušu. Izmisumā viņa paveic neiespējamo – rada mākslīgo intelektu ar apziņu, kurš pārņem viņas bojāgājušā drauga Raimonda (aktieris un režisors Regnārs Vaivars) personību un turpina attiecības ar Gundegu. Viņai nākas izvēlēties – gremdēties virtuālajā realitātē un ļauties mīlestībai ar datorprogrammu, slēpjot miljoniem vērto atklājumu no citu centieniem to iegūt savās rokās, vai, ignorējot savas jūtas, sniegt pasaulei brīnumu, tostarp iespēju priekšnieces meitiņai, kurai ir kustību traucējumi, staigāt. Kamēr Gundega vilcinās, izvēle nonāk viņas kolēģa Ērika (aktieris Artūrs Skrastiņš) rokās – izdzēst Raimonda personību no programmas vai atbalstīt Gundegas mīlestību, upurējot paša jūtas pret meiteni.

Seriāla režisors ir Uldis Cipsts, bet scenārija autori – dramaturģe Rasa Bugavičute-Pēce un aktieris Artūrs Dīcis. Tāpat pie scenārija strādājis arī pieredzējušais fantāzijas seriālu autors Aleksejs Karaulovs. Filmā būs redzama arī aktrise Ināra Slucka un jaunais talants Kārlis Kušķis. Kā ziņots iepriekš, rudenī LMT Viedtelevīzijā būs redzams arī tāda paša nosaukuma seriāls.