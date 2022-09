Pirmizrādi piedzīvos Staņislava Tokalova spēlfilma 'Mīlulis'

Trešdien, 21. septembrī, pirmizrādi piedzīvos režisora Staņislava Tokalova spēlfilma "Mīlulis". Kā iepriekš ziņots, filma vēsta par jaunu, ambiciozu karjeristu – topošo maksātnespējas administratoru, kurš pēc mīļotās nāves nonāk izvēles priekšā uzņemties atbildību par mīļotās bērnu vai piesavināties viņas dārgo īpašumu un nozust.

Filma kinoteātros būs skatāma no 22. septembra.

Spēlfilmas "Mīlulis" scenārija līdzautori ir Staņislavs Tokalovs un Valdemārs Kalinovskis (Waldemar Kalinovski). "Šī ir jau otrā filma, kuras scenāriju radījām kopā ar Valdemāru. Šo gadu laikā mums ir izveidojusies lieliska sadarbība – nu jau saprotamies no pusvārda un pazīstam viens otra rokrakstu. Pirms scenārija izstrādes man bija svarīgi atrast stāsta arhetipu. Mēs katrs vismaz reizi esam izmantojuši savas vizuālās vai intelektuālās īpašības, lai iegūtu to, ko vēlamies. Šo arhetipu nolēmām saukt par mīluļiem un uz to balstīt filmas stāstu," atklāj filmas režisors Staņislavs Tokalovs.

Tuvojoties filmas svarīgākajai dienai – pirmizrādei, producente Aija Bērziņa, atskatoties uz paveikto, norāda, ka pirmizrāde ir satraucošākais brīdis, uz kuru virzījies viss piecus gadus ilgais radošais process. Filma uzsāk pati savu dzīvi un tiek nodota sabiedrības vērtējumam.

"Manuprāt, kino ir ļoti drosmīgs un radoši izaicinošs process, jo nofilmēto nav iespējams pārveidot. Uz ekrāna ir tas, kas ir nofilmēts," stāsta filmas producente Aija Bērziņa. "Tāpēc mani vienmēr interesē katra stāsta attīstīšanas process līdz filmēšanai un pēc tam materiāla montāža, kad filma piedzimst vēlreiz, bet nu jau kā kustīgas bildes."

Filmas producente ir Aija Bērziņa (studija "Tasse Film"), operators – Oļegs Mutu (Rumānija), māksliniece – Laura Dišlere, kostīmu māksliniece – Dace Sloka, grima māksliniece – Ilze Trumpe, montāžas režisors – Štefans Štabenovs (Stefan Stabenow, Vācija), skaņu režisors – Matiss Rei (Matis Rei, Igaunija).

Filma tapusi kopprodukcijā ar Igaunijas filmu studiju "Stellar Film" un Rumānijas studiju "Avanpost Media".