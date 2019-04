Pirmo reizi latviešu filma iekļauta Kannu kinofestivāla 'Directors' Fortnight' skatē

Galveno lomu filmā atveido Lietuvas jaunais aktieris Valentīns Novopoļskijs (Valentin Novopolskij). Otrā plāna lomas atveido tādi starptautisku atzinību ieguvuši poļu aktieri kā Dāvids Ogrodņiks (Dawid Ogrodnik), Anna Pročņiaka (Anna Prochniak) un Ādams Šiškovskis (Adam Szyszkowski). Dāvids Ogrodņiks ir atveidojis vienu no galvenajām lomām "Oskara" apbalvotajā filmā "Ida", savukārt Anna Pročņiaka ir viena no galveno lomu atveidotājām filmā "The Innocents", kas tikusi nominēta prestižajai Cēzara balvai Francijā. Filmā līdzās zvaigžņotajam sastāvam būs redzami arī Guna Zariņa, Edgars Samītis, Jurijs Djakonovs un citi Latvijā atpazīstami aktieri. Radošajā komandā Latviju pārstāv arī producentu komanda "Tasse Film" (producentes Aija Bērziņa un Alise Ģelze), kas kopš tās dibināšanas 2011. gadā producējusi daudzas starptautiski atzītas un apbalvotas filmas, tostarp "Es esmu šeit", "Paradīze 89" un "Ar putām uz lūpām". Savukārt filmas māksliniece ir Laura Dišlere, kas tikko nominēta Grieķijā kā labāka filmas māksliniece filmai "Klusa Upe" režisors (Angelos Frantzis).

Filmas "Oļegs" režisors Juris Kursietis guvis atzinību jau iepriekš – viņa pirmā pilnmetrāžas spēlfilma "Modris" (2014) pirmizrādi piedzīvoja prestižā Toronto filmu festivāla oficiālajā izlasē (Kanāda), savukārt San Sebastian filmu festivālā (Spānija) Juris Kursietis guvis žūrijas atzinību kā labākais jaunais režisors. Latvijas pirmizrādi "Oļegs" piedzīvos 4. oktobrī.