Portāla 'filmas.lv' festivāls 'Latvijas filmas pasaulē' pagarina termiņu

Nacionālā Kino centra (NKC) portālā "filmas.lv" organizētais tiešsaistes festivāls "Latvijas filmas pasaulē" jau pirmajās dienās valsts svētku priekšvakarā izpelnījies ārkārtīgu skatītāju interesi gan Latvijā, gan ārvalstīs, tāpēc, vienojoties ar filmu producentiem, festivāla termiņš tiek pagarināts līdz decembra sākumam, portālu "Delfi" informē NKC pārstāve Kristīne Matīsa.

Šis ir jau otrais tiešsaistes festivāls portālā "filmas.lv", kas šoreiz piedāvā Latvijas dzimšanas dienu nosvinēt, skatoties kādu no 12 Latvijas filmām (tai skaitā piecas Simtgades filmas), - tās pieejamas bez maksas datorā jebkurā pasaules vietā, kur vien atrodams interneta pārklājums.

Otrais tiešsaistes festivāls Latvijas filmas pasaulē tika izsludināts 15. novembrī, un jau pirmajās divās dienās portālu apmeklēja vairāk nekā 30 000 interesentu, kas kopā 120 000 reižu atvēra kādu no portāla lapām; kopējais filmu skatīšanās laiks sasniedzis jau 95 dienas, un šāda interese krietni pārsniedz vasarā, pirmajā festivālā pieredzēto. Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC), kas nodrošina portāla tehnisko darbību, aprūpē festivāla norisi arī brīvdienās un svētku dienās, iespējami drīz novēršot "sastrēgumus". Festivāla noslēguma termiņš ir pagarināts par nedēļu – līdz 2. decembrim.

Pirmais šāda veida festivāls tika sarīkots ap Līgo svētkiem un izpelnījās lielu ievērību no tautiešiem visā pasaulē – tiešsaistes festivāla dienās portālam filmas.lv pieslēdzās skatītāji no 69 pasaules valstīm (ieskaitot Latviju), lielākā interese tika fiksēta Lielbritānijā, ASV un Vācijā. Turpinot paplašināt Latvijas filmu pieejamību diasporas mītnes zemēs un citur pasaulē, Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Latvijas filmu producentiem otrā festivāla izlasē piedāvā vēl piecas Simtgades filmas, trīs restaurētas klasiskās spēlfilmas no Latvijas kino zelta fonda un četras bērniem vai visai ģimenei kopā skatāmas filmas – vienu spēlfilmu un trīs animācijas īsfilmas.

Piecas Simtgades filmas, kas ar portāla filmas.lv starpniecību šajā Patriotu mēnesī nonāk pie skatītājiem visur pasaulē, rāda Latviju dažādos valsts vēstures periodos, arī tad, kad tādas valsts vēl nemaz nebija, – par tālu senvēsturi stāsta dokumentālā spēlfilma "Baltu ciltis" (2018), strēlnieku gaitas 20. gadsimta sākumā pēta dokumentālā filma "Astoņas zvaigznes" (2017). 30. gadu Latvijā sakņojas gan spēlfilma "Homo novus" (2018), gan dokumentālā filma ar spēlfilmas elementiem "Ievainotais jātnieks" (2017), bet dokumentālā filma "Kurts Fridrihsons" (2018) stāsta par salīdzinoši neseno, bet skarbo padomju laiku.

Festivāla ietvaros visur pasaulē varēs noskatīties Jāņa Jaunsudrabiņa "Baltās grāmatas" ekranizāciju Aivara Freimaņa spēlfilmā "Puika" (1977), kuras scenārija līdzautors bija dzejnieks Imants Ziedonis, un Jāņa Streiča filmu "Cilvēka bērns" (1991) pēc Jāņa Klīdzēja tāda paša nosaukuma romāna.

Jaunākajai kinoskatītāju paaudzei kopā ar visu ģimeni būs piemērots arī stāsts par muzikālo Cīrulīšu ģimeni spēlfilmā "Ziemassvētku jampadracis" (1993), kuras režisors Varis Brasla nupat novembrī saņēma Nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps" par mūža ieguldījumu kinomākslā. Tāpat varēs noskatīties Latvijas animācijas klasiķes Rozes Stiebras leģendārās muzikālās īsfilmas "Zelta sietiņš" (1975) un "Zaķīšu pirtiņa" (1979), ar kurām izauguši nu jau vairāku paaudžu bērni, un spilgts jauno laiku animācijas paraugs no studijas "Atom Art" – režisora Edmunda Jansona pasaulē ļoti pieprasītā filma "Bize un Neguļa" (2017).

Visas tiešsaistes festivālā "Latvijas filmas pasaulē" iekļautās filmas līdz 2. decembrim var bez maksas noskatīties visur pasaulē, kur vien pieejams internets; skatīšanās iespējama ne tikai datora pārlūkprogrammās, bet arī izmantojot viedtālruņus un planšetdatorus ar jaunākajām iOS un Android operētājsistēmu versijām.

Portāls www.filmas.lv ir arī Latvijas filmu nozares plašākā datu bāze - tur pieejama kataloga informācija par vairāk nekā 2600 Latvijā uzņemtām filmām, sākot ar 1920. gadu. Portāls tapis pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas ar Eiropas Savienības atbalstu, tā izveidē sadarbojas Nacionālais Kino centrs un Kultūras informācijas sistēmu centrs, kas nodrošina portāla tehnisko darbību.