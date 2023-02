Producentu ģildes labākās filmas godalgu saņem 'Viss visur vienlaikus'

Amerikas Producentu ģildes (PGA) balvu ceremonijā sestdien Beverlihilsā, Kalifornijā, ar labākās filmas godalgu tika apbalvota lente "Everything Everywhere All At Once" ("Viss visur vienlaikus"), nostiprinot šī jau vairākus prestižus apbalvojumus saņēmušā kinodarba izredzes sacensībā uz "Oskariem".

PGA godalga tiek uzskatīta par precīzāko norādi tam, kas saņems labākās filmas "Oskaru" - Holivudas visiekārojamāko balvu.

No 15 filmām, kas pēdējos gados saņēmušas PGA galveno balvu, 12 tika godalgotas arī ar labākās filmas "Oskaru", ieskaitot pēdējos divus uzvarētājus - "CODA" un "Nomadland" ("Klejotāju zeme").

Ar labākās dokumentālās filmas balvu sestdienas PGA ceremonijā tika godalgota lente "Navaļnijs" par Krievijā cietumā ieslodzīto opozicionāru Alekseju Navaļniju.

Režisora Giljermo del Toro filma "Pinocchio" ("Pinokio") sestdien tika godalgota ar PGA labākās pilnmetrāžas animācijas filmas balvu.

Televīzijas kategorijās labākās drāmas godalga tika seriālam "The White Lotus" ("Baltais lotoss"), labākās komēdijas godalga - seriālam "The Bear" ("Lācis"), bet miniseriāls "The Dropout" tika godalgots kā labākais seriāls ar ierobežotu sēriju skaitu.

PGA laureāti tiek izraudzīt vairāk nekā 8000 producentu balsojumā. Ceremonijā par mūža ieguldījumu kino industrijā tika godināts aktieris Toms Krūzs.