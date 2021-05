Publicēts 100 pasaulē labāko komēdijseriālu saraksts, līderpozīcijā – 'Simpsoni'

Populārās kultūras un izklaides medijs "Rolling Stone" publicējis 100 visu laiku labāko angļu valodā radīto komēdijseriālu jeb "sitkomu" sarakstu, kurā – kā jau amerikāņu žurnālā – dominē pašu radītie seriāli, taču iekļauti arī atsevišķi britu un kanādiešu seriāli.

Kā norāda paši saraksta sastādītāji, tad "sitkomam" jeb situāciju komēdijai, ar ko šajā gadījumā apzīmētie tie seriāli, kuru sēriju garums vidēji nepārsniedz pusstundu un kuros praktiski nemainās personāži un darbības vide, ir vairāk nekā 80 gadus ilga vēsture.

Lai arī lielākā daļa no sarakstā iekļautajiem seriāliem pašmāju skatītājiem visdrīzāk nebūs zināmi, tomēr šeit minēti arī tādi populāri jautrības avoti kā "Office" (gan amerikāņu, gan oriģinālais britu variants), "The Big Bang Theory", "Modern Family", "Will & Grace", "Peep Show", "Get Smart" un, protams, "Blackadder" jeb "Melnā čūska" ar britu komēdijas zvaigznēm Rovanu Atkinsonu, Stīvenu Fraju un Hjū Loriju cita starpā. Jāpiebilst, ka sarakstā plaši pārstāvēti arī animācijas seriāli kā "South Park", "Futurama", "Rick and Morty", "Bojack Horseman" un daudzi citi. Protams, sarakstā ir liels skaits arī 70. un 80. gados ASV televīziju radītie produkti, kas līdz Latvijas skatītājiem tā arī nav nonākuši.

Foto: Vida Press

Pirmajā desmitniekā iekļuvuši arī vairāki mūsu platuma grādos zināmi un iecienīti seriāli. Brīnišķīgā pašvaldību darba satīra "Parks and Recreation", 90. gadu Latvijas Televīzijā demonstrētais hits "M.A.S.H." jeb "Lazarete" par asprātīgu amerikāņu ārstu brigādi Korejas karā (seriāla pamatā bija populāra Roberta Oltmena komēdija), kā arī nu jau klasiskais 50. gadu "sitkoms" "I Love Lucy", kas pie mums, kā zināms, pārtapa kanāla "LNT" producētajā "Sirdsmīļajā Monikā" ar Mirdzu Martinsoni un Jāni Reini galvenajās lomās.

Foto: Vida Press

Godalgotajā pirmajā vietā "Rolling Stone" autori iecēluši droši vien pasaulē populārāko animācijas komēdijseriālu "Simpsoni" – asprātīgi un laikmetīgu satīru par vidējo amerikāņu ģimeni, amerikāņu dzīvesveidu un popkultūru. Kā raksta "Rolling Stone", tad šis seriāls savā skatījumā uz pasauli ir tik visaptverošs un tā joki ir tik dziļi, ka šodien eksistē "Simpsonu" mēme teju katrai dzīves situācijai (teiksim, Homērs, kas ieslīd krūmos, vai "Vecais vīrs, kas kliedz uz mākoni"), turklāt var tikai apbrīnot seriāla autoru pareģu spējas (arī Donalda Trampa prezidentūru pirmie noredzēja tieši "Simpsoni").

"Sākotnēji konservatīvās domas piekritēji pārmeta "Simpsoniem", ka tie iznīcinās Rietumu civilizāciju, taču nevienai citai televīzijas pārraidei nav lemts par labāku artefaktu, kas ilustrētu šo civilizāciju abās milēniuma pusēs," raksta "Rolling Stone". "Simpsonu" pirmsākumi datējami ar 1989. gadu, seriāla autori ir Mets Grenings un kinorežisors Džeimss L. Brukss, šobrīd seriālam ir 32 sezonas un kopā 703 sērijas, kā arī pilnmetrāžas filma, kas iznāca 2007. gadā.

Foto: Vida Press

Šeit ir pilns "Rolling Stone" labāko komēdijseriālu Top 10:

1. "The Simpsons" (Fox, 1989-)

2. "Cheers" (NBC, 1982-1993)

3. "Seinfeld" (NBC, 1989-1998)

4. "I Love Lucy" (CBS, 1951-1957)

5. "All in the Family" (CBS, 1971-1979)

6. "M*A*S*H*" (CBS, 1972-1983)

7. "The Mary Tyler Moore Show" (CBS, 1970-1977)

8. "The Honeymooners" (CBS, 1955-1956)

9. "Parks and Recreation" (NBC, 2009-2015)

10. "The Larry Sanders Show" (HBO, 1992-1998)

Pilns saraksts pieejams šeit.