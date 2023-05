Publicēts Skorsēzes jaunās filmas treileris; galvenajā lomā – Leonardo Dikaprio

"Apple" publicējusi pirmo leģendārā amerikāņu režisora Martina Skorsēzes jaunās kriminālās drāmas "Killers of the Flower Moon" treileri, ziņo žurnāls "Variety".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Killers of the Flower Moon" stāsta par naftas ieguves vietu atklāšanu indiāņu apmetņu teritorijās ASV 20. gadsimta 20. gados. Pēc šī atklājuma sākas indiāņu slepkavības, un lietu dodas izmeklēt FIB aģenti.

Filmas pamatā ir reāli notikumi, kas aprakstīti žurnālista Deivida Grana grāmatā ar tādu pašu nosaukumu; tā izdota 2017. gadā un kļuva par dižpārdokli.

"Killers of the Flower Moon" redzēsim Leonardo Dikaprio, Robertu De Niro, Džesi Plemonsu un Liliju Gledstonu. Tā būs Skorsēzes septītā sadarbība ar Dikaprio un vienpadsmitā ar De Niro.

"Delfi" jau informēja, ka "Killers of the Flower Moon" pirmizrāde paredzēta Kannu kinofestivālā, kas šogad notiek no 16. līdz 27. maijam.

Kinoteātros un straumēšanas platformā "Apple TV" filma nonāks šī gada oktobrī.

"Killers of the Flower Moon" būs Skorsēzes 27. filma. Viņa zināmākie darbi ir "Taksists" ("Taxi Driver", 1976), "Labie puiši" ("Goodfellas", 1990), "Ņujorkas bandas" ("Gangs of New York", 2002), "Aviators" ("The Aviator", 2004), "Atkritēji" ("The Departed", 2006), "Volstrītas vilks" ("The Wolf of Wall Street", 2013) u. c. Viņš 14 reizes nominēts "Oskaram", un 2007. gadā ieguva šo balvu par labāko režisora darbu.