Režisora Ķestera 'Puika, kurš redzēja tumsā' pārstāves Latviju Karlovi Varu festivālā

Piektdien, 30. jūnijā, Čehijā sākas viens no Eiropas senākajiem A-klases kinofestivāliem – Karlovi Varu starptautiskais kinofestivāls –, Latviju festivāla kinoindustrijas sadaļā pārstāv režisora Paula Ķestera topošās debijas spēlfilmas projekts "Puika, kurš redzēja tumsā", portālu "Delfi" informē Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Karlovi Varu festivāls ir viens no svarīgākajiem kinodzīves pasākumiem Centrālajā un Austrumeiropā, tas A klases statusu ieguvis jau 1956. gadā, bet savu "Kristāla globusu" piešķir kopš 1948. gada. Karlovi Varu programmai katru gadu tiek atlasītas 200 filmas no visas pasaules, skatītāji iegādājas vairāk nekā 140 000 kinobiļešu, bet industrijas sadaļu ik gadu apmeklē apmēram 1300 ietekmīgi kinoprofesionāļi.

Kā norāda Matīsa, Karlovi Varu festivāla kinoindustrijas sekcija "KVIFF Eastern Promises" sadalīta trīs blokos, katrā no tiem uzmanība tiek pievērsta topošām filmām dažādās projekta attīstības stadijās. Programmai "Works in Development – Feature Launch" atlasa jaunu režisoru pirmās filmas, kuras tiek gatavotas filmēšanai un meklē kopražojuma partnerus; šogad starp astoņiem projektiem no dažādām valstīm (Islande, Grieķija, Čehija, Spānija, Kipra u. c.) izvēlēts arī režisora Paula Ķestera pilnmetrāžas spēlfilmas projekts "Puika, kurš redzēja tumsā" (producents Kristians Alhimionoks, studija "Centaur Films").

Topošās filmas scenārija autore ir Rasa Bugavičūte-Pēce, viņas literārais darbs par 13 gadus veco Jēkabu, kurš aug, aprūpēdams savus neredzīgos vecākus, Latvijā pazīstams kā 2019. gadā izdota grāmata un arī kā Nacionālā teātra izrāde, kas ieguvusi "Spēlmaņu nakts" Grand Prix, turklāt stāsts jau izpelnījies uzmanību gan Latvijas un Baltijas mērogā, gan vēl plašāk.

Rasa Bugavičūte-Pēce komentē: „Puika, kurš redzēja tumsā negaidītā kārtā ir stāsts, kas brīvi šķērso valstu un tautību robežas. Nupat esmu saņēmusi ziņas, ka grāmatu izdos arī Polijā, un tas dod pārliecību, gatavojoties Karlovi Varu festivālam, – mēs caur īpašo runājam par to, kas saprotams ikvienam. Mūsu uzdevums šobrīd ir tam ar pilnu atbildību sekot, turpinot mācīties un apjēdzot, ka latviešu valoda un latviešu stāsti iespēju robežas tikai un vienīgi paplašina."

Arī režisors Pauls Ķesteris uzsver, ka šis stāsts ir „cilvēciski universāls", turklāt filmas notikumi sāk risināties 20. gadsimta 90. gados Cēsīs un režisoram atgādinot paša bērnību Valmierā. „Strādājot pie filmas scenārija kopā ar Rasu un Kristianu, ir sajūta, ka esam klasesbiedri. Šajā stāstā katrs varam ielikt izjūtas no savas bērnības, un ceru, ka tas būs vienojoši ne tikai mums, bet arī skatītājam."

Producents Kristians Alhimionoks atklāj, ka šobrīd fināla stadijā ir darbs pie filmas scenārija, projekta attīstīšana jau atbalstīta Nacionālā Kino centra konkursā, tagad tiek veidota filmas kopražojuma partneru struktūra. Dalība Karlovi Varu programmā "Works in Development" paredz projekta prezentēšanu starptautiskai profesionāļu auditorijai (3. jūlijā) un pēc tam iespējas atsevišķām sarunām ar potenciālajiem partneriem (4. jūlijā).

Karlovi Varu industrijas sadaļā aktīvi darbojas arī Eiropas fonda "Radošā Eiropa MEDIA" Latvijas nodaļa. Pirmdien, 3. jūlijā, Eiropas Komisijas Sakaru tīklu, satura un tehnoloģijas ģenerāldirektorāta (DG CNECT) pārstāvis Martins Dosons (Martin Dawson) iepazīstinās ar tirgus pētījuma The European Media Industry Outlook: What Do Audiences Want? secinājumiem par auditorijas ieradumiem, lietojot saturu tiešsaistes platformās. Tās pašas dienas vakarā 11 RE MEDIA biroji – no Austrijas, Čehijas, Igaunijas, Latvijas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Ungārijas un trīs biroji no Vācijas (Berlīnes-Brandenburgas, Minhenes un Ziemeļreinas-Vestfālenes) organizē tīklošanās un sadarbības veicināšanas pasākumu filmu izplatītājiem.