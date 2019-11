Režisore Signe Birkova vadīs lekciju par zinātnisko fantastiku kino

Kaņepes kultūras centrā 5. novembrī pulksten 19.00 lekciju par zinātnisko fantastiku, fokusējoties uz 20. gadsimta 50. gadiem, un demonstrējot filmu fragmentus, vadīs režisore Signe Birkova, portālu "Delfi" informē "2Annas" pārstāvji.

Signe Birkova padziļināti pētījusi "lo-fi sci-fi" filmas, gatavojoties savas mazbudžeta zinātniskās fantastikas filmas "Viņu sauca Haoss Bērziņš" uzņemšanai.

"Šodienas skatījumā 50. gadu filmas šķiet ļoti smieklīgas, tās vērojot neatstāj kaunpilnas dīvainības sajūta. Toreiz visi efekti tika veidoti ar analogiem ieročiem, tika būvēti miniatūri objekti, daļa filmu bija melnbaltas, un tāpēc tā laika mazbudžeta kino bērnišķīgā un absurdā veidā parādās kino brīnums, kas valdzina kino gardēžus," atzīst režisore Signe Birkova.

Lekcijā tiks demonstrēti filmu fragmenti, tostarp no amerikāņu kulta režisoru Eda Vuda slavenās filmas "9. plāns no kosmosa" un Freda Vilkoksa iespaidīgās filmas "Aizliegtā planēta", kas devusi grūdienu ne tikai "sci fi" kino attīstībai, bet arī minisvārku modes izplatībai.

Šekspīra līmeņa traģēdijas citplanētiešu kuģī; nāciju pakļaušana ar neatpazīstamiem preparātiem un psihotropiem ieročiem, baisas iemiesošanās vīriešos un mājdzīvniekos, pelēkās vielas pārņemšana un kā ar to visu tikt galā – par to vēstīs lekcija "Kosmoss un mazbudžets. Ups! Viņi nejauši nofilmēja monstru no citas planētas!" Lekcija būs vēstījums, kā lieli stāsti par bezgalīgo kosmosu un tā slidenajiem iemītniekiem ir nofilmēti ar pazemīgi maziem budžetiem. Lekcija būs mentāls un vizuāls ceļojums "lo-fi sci-fi" spilgtākajos piemēros kinovēsturē un to, kā versijas par citplanētiešiem, lidojošiem šķīvīšiem un citu planētu sazvērestībām nejauši izvērtās par kinovalodas un kreatīvo robežu paplašināšanas izvirdumu.

24. Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla "2Annas" tēmas "Kosmoss" programmā tiek izrādītas filmas, kuras dažādos veidos apskata ārpus planētas zemes eksistējošas parādības, un aktualizēti jautājumi gan par citplanētiešu eksistenci, ceļošanu laikā, melnajiem caurumiem, gan to, kā mikrokosmosā notiekošās parādības atspoguļo makrokosmosu. "2Annas" piedāvās skatītājiem īsfilmas, kuras šos jautājumus apspēlē inovatīvos, bet joprojām viegli uztveramos un oriģinālos īsfilmu stāstos. Festivāls norisināsies no 2020. gada 10. līdz 16. februārim.