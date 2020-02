Rīgā būs ASV neatkarīgo filmu festivāls

No 28. februāra līdz 1. martam "Kino Kults", ASV vēstniecība Latvijā un kinoteātris "K. Suns" rīko jau otro ASV neatkarīgo filmu festivālu ("US Independent Film Festival"), kurā skatītājiem būs iespēja izbaudīt ASV neatkarīgā kino darbus, kas līdz šim Latvijā uz lielā ekrāna nav bijuši skatāmi.

Kā portālu "Delfi" informē rīkotāji, šī gada festivālā skatāmo filmu vienojošā tēma ir dažādība ("diversity"), īpaši ņemot vērā faktu, ka februāris ASV tiek atzīmēts kā "Black History Month". Tam par godu festivālā tiks izrādītas tādas filmas kā izcilā režisora Spaika Lī 1989. gada veikums "Do the Right Thing", filmas "Mēnesgaisma" ("Moonlight") režisora Berija Dženkinsa jaunā filma "If Beale Street Could Talk", kā arī Džona Singltona 1991. gadā tapusī "Boyz n the Hood".

Festivālā kopumā tiks izrādītas sešas filmas, un ieeja uz visiem festivāla seansiem ir bez maksas. Filmas tiks izrādītas angļu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.

Festivāla atklāšanas filma būs režisora Berija Dženkinsa ("Moonlight") veidotā drāma "If Beale Street Could Talk". Filma ir balstīta uz Džeimsa Boldvina romāna ar tādu pašu nosaukumu un stāsta par kādu jaunu sievieti (uzlecošā zvaigzne Kiki Leina), kura cenšas attaisnot savu nepatiesi apsūdzēto iemīļoto, kurš ir arī viņas gaidāmā bērna tēvs. Redžīna Kinga par savu darbu šajā filmā, atveidojot galvenās varones māti, saņēma "Oskara" balvu kā labākā otrā plāna aktrise. Filmu kinoteātrī "K Suns" varēs noskatīties 28. februārī pulksten 18.30.

Nu jau par klasisku veikumu dēvējamā 1991. gadā tapusī pieaugšanas drāma "Boyz n the Hood" stāsta par trīs draugiem, kuri pavada jaunību un cīnās par savu vietu dzīvē Losandželosas dienvidu rajonā. Filmas režisors un scenārija autors Džons Singltons, kurš pagājušajā gadā devās mūžībā, stāstam iedvesmu smēlās savā un draugu jaunības pieredzē. Filma tika nominēta divām "Oskara" balvām ("Labākais režisors", "Labākais oriģinālscenārijs"), kā arī sagādāja pirmo nopietno lomu Kubam Gudingam junioram, kā arī pašu pirmo lomu reperim un aktierim Ice Cube. Filmu varēs noskatīties 28. februārī pulksten 21.00.

Aktrises un režisores Olīvijas Vaildas debijas pilnmetrāžas filma, komēdija "Booksmart" stāsta par divām labākajām draudzenēm (Ketlina Dīvere un Bīnija Feldstīna), kuras vidusskolas pēdējā vakarā nu ir beidzot apņēmušās kārtīgi ballēties, kam mācību laikā nebija vaļas. Filma tiek dēvēta par viena no asprātīgākajām pēdējā laika vidusskolas komēdijām, kā arī bieži tiek salīdzināta ar citu vidusskolas komēdiju "Superbad" — tikai ar tādu atšķirību, ka šoreiz tā kārtīgi izpriecāties var meitenes. Filmas seanss būs 29. februārī pulksten 14.00.

Tailera Nilsona un Maikla Švarca piedzīvojumu filma "The Peanut Butter Falcon" stāsta par kādu jaunu vīrieti, kuram ir Dauna sindroms un kurš aizmūk no aprūpes centra, lai īstenotu savu sapni — kļūt par profesionālu cīkstoni. "The Peanut Butter Falcon" iedvesmu ir smēlusies labi zināmajos Haklberija Fina piedzīvojumos, kā arī galvenās lomas atveidotāja Zaka Gotsagena pieredzē, kuru pašu allaž ir interesējusi aktiermāksla. Filmu "K Suns" varēs noskatīties 29. februārī pulksten 16.30.

Treja Edvarda Šulca ("Krisha", "It Comes at Night") veidotā ģimenes drāma "Waves" stāsta par kādas Dienvidfloridā dzīvojošas ģimenes pārdzīvojumiem, stāstu sadalot divās daļās — no dēla un meitas perspektīvas. Īpaši atzīmēšanas vērts ir filmas skaņu celiņš — tajā iekļauti tādi mākslinieki kā Kendriks Lamārs, A$AP Rocky, Eimija Vainhausa, Kanje Vests, "Radiohead" un daudzi citi. Bet īpašu nozīmi filmā spēlē Frenka Oušena sarakstītās kompozīcijas. Filmas seanss – 1. martā pulksten 14.00.

Festivāls tiks noslēgts ar leģendārā režisora Spaika Lī tikpat leģendāro 1989. gada meistardarbu "Do the Right Thing". Filma, kas pagājušogad svinēja 30 gadu jubileju, regulāri tiek iekļauta visu laiku izcilāko filmu sarakstos, un mūsdienās tā ne nieka nav zaudējusi no savas aktualitātes. Lī tika nominēts "Oskaram" par filmas scenāriju, un ASV Kinoakadēmijas atzinību ar nomināciju izpelnījās arī Denijs Aiello par darbu otrā plāna lomā. Bet filmas skaņu celiņš ar "Public Enemy" izpildīto "Fight the Power" ir iemantojis tikpat lielu slavu kā pati filma. Seanss 1. martā pulksten 16.30.