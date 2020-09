Riga IFF izziņo galvenā konkursa programmas filmas

Šoruden, no 15. līdz 25. oktobrim, norisināsies jau septītais Rīgas Starptautiskais kino festivāls (Rīga IFF). Viena no nozīmīgākajām festivāla sadaļām ir pilnmetrāžas filmu konkursa programma, kurai šogad atlasītas astoņas spilgtas, inovatīvas un mākslinieciski izaicinošas filmas no Baltijas jūras reģiona un Ziemeļvalstīm. Konkursam varēja iesniegt darbus bez žanru ierobežojumiem, portālu "Delfi" informē Riga IFF organizatori.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pilnmetrāžas konkursā iekļautos darbus vērtēs starptautiska kinoprofesionāļu žūrija – Dmitrijs Gluščevskis (Dmitrij Gluscevskij, European Film Forum SCANORAMA), Sofija Mirūza (Sophie Mirouze, La Rochelle IFF), Marge Līske (Industry@Tallinn & Baltic Event / POFF), plašus panākumus guvusī režisore Laila Pakalniņa un Teo Caps (Theo Tsappos, Swedish Film Institute).

Konkursa uzvarētājs saņems Riga IFF galveno balvu – bronzas gaiļa statueti, kas tapusi sadarbībā ar mākslinieku Ervinu Broku. Tā sastāv no astoņām daļām, kuras balvu saņēmušais režisors var piešķirt filmēšanas grupas pārstāvjiem. Konkursa uzvarētājs saņem arī naudas balvu 2000 eiro apmērā.

Festivāla radošā direktore Sonora Broka min, ka "kino kā spoguļmedijā, reflektīvākajā no mākslām, rodamas dažādas atbalsis no šobrīd pasauli viļņojošā. Šajā, astoņu filmu kopumā spoguļtēli ieguvuši vēl citu, izteiksmīgu jēgslāni, spilgtu autora redzējumu, kas, lai gan katrreiz citāds, nemainīgi apliecina nepieciešamību pēc kino, kas pārstāv brīvas domas un mākslinieciskās izpausmes telpu".

Pilnmetrāžas konkursa programmu skatītājiem būs iespēja baudīt tikai klātienē. Konkursa atlasi izturējušas gan filmas par spilgtām kino vēstures personībām, piemēram, Andreja Tarkovska juniora filma "Andrejs Tarkovskis. Kino lūgsna", gan spožas debijas kino režijas laukā, kā Jurģa Matulēviča filma "Īzaks" un Ēvas Marīes Rēdbro IDFA pirmizrādītā "Mīlu, ilgojos un ceru tikties vēl pirms mirstu". Gaidāmas arī citas ievērojamos pasaules kinofestivālos startējušas filmas – Roterdamas kinofestivāla "Bright Future" konkursa filma "Ķibeles ar dabu", Berlināles Forumā iekļautā "Dziļā miegā" un Ivana I. Tverdovska (Riga IFF skatītājam pazīstams ar filmu "Zooloģija", 2016) filma "Konference", kas šajās dienās tiks pirmizrādīta Venēcijas kinofestivālā. Tāpat konkursantu vidū ar filmu "Sveķi" atgriezies Daniels Borgmans, kura darbs "Mīlošā Pia" sacentās šajā pašā konkursā 2017. gadā.

Īpaši izceļams, ka nacionālo pirmizrādi konkursa ietvaros piedzīvos ilgi gaidītā Jevgeņija Pašķēviča filma "Ko zina Klusā Gerda".

Šogad festivāls norisināsies 11 dienas, no 15. līdz 25. oktobrim ar devīzi "Apzinot nezināmo". Reaģējot uz pasaulē valdošo epidemioloģisko situāciju un tās radītajiem izaicinājumiem, šogad pieņemts lēmums festivālu novadīt gan klātienē, gan tiešsaistē.

Kopumā šī gada festivāla programmā iekļautas 129 filmas desmit tematiskajās sadaļās, kā arī Baltijas mūzikas video konkurss un virkne norišu, kas veltītas nozares jautājumu apspriešanai un jaunāko kino tehnoloģiju apzināšanai.

Pilna Riga IFF programma tiks paziņota un biļetes uz kino un tiešsaistes seansiem nonāks pārdošanā otrdien, 15. septembrī. Plašāka informācija par festivāla programmu un norisi – festivāla mājaslapā, rigaiff.lv.