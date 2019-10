Riga IFF programmā pirmizrādi piedzīvos Karlovi Varos godalgotā filma 'Nemirstīgie'

Rīgas starptautiskā kino festivāla (Riga IFF) programmā Latvijas pirmizrādi piedzīvos Karlovi Varu festivālā godalgotā filma "Nemirstīgie" ("The Immortals"), kas tapusi kā Igaunijas un Latvijas kopražojums.

Filma iekļauta Riga IFF apakšprogrammā "Artdocfest/Riga", un tās vienīgais seanss Riga IFF ietvaros notiks 23. oktobrī pulksten 18.00 kinoteātrī "K Suns". Karlovi Varu kino festivālā "Nemirstīgie" saņēma balvu kā tā labākā dokumentālā filma, savukārt Igaunija to virza "Oskara" nominācijai dokumentālo filmu kategorijā.

Filma "Nemirstīgie" atklāj mehānismu, kas pamudina cilvēkus labprātīgi kļūt par pakļāvīgām, bezpersoniskām būtnēm. Tādējādi tie kļūst par izmantojamu resursu valsts rokās, par pelēku rūdu, kur personīgajai dzīvei nav nekādas vērtības.

Filma tapusi Apatītu pilsētā, kas pašos pirmsākumos bijusi koncentrācijas nometne. Mūsdienās Apatītos 50 gadi skaitās sirms vecums, bet vide ir uz ekoloģiskās katastrofas robežas. Pieaugušie pavada dzīvi rūpnīcas autobusa pieturā, kamēr viņu nemirstības apliecinājumam – bērniem – tiek laupīts ģimenes siltums. Rūpes par bērniem ir uzņēmušās valsts struktūras, kas, izmantojot patosa pilnus deju un maršēšanas treniņus, iepotē viņos cietumnieku mentalitāti. Ne bērni, ne viņu audzinātāji to neapzinās. Viņi ir pārliecināti, ka audzina patriotisku varoņu paaudzi, kurai ir lemts kļūt par Zemes un kosmisko plašumu leģionāru armiju. Vienīgais ceļš, pa kuru izkļūt no šīs sistēmas, ir nāve. Bet, ja tu mirsti par savu valsti, tu kļūsti par nemirstīgu varoni. Dejošana un maršēšana saplūst ar braucošo vilcienu vienmuļo ritmu. Tajos ved pelēkus rūdas gabalus, kam tāpat lemta nemirstība – tie kļūst par fosfora mēslojumu, no kura augs jauna dzīvība.

Filmas režisore Ksenija Ohapkina 2012. gadā absolvējusi Sanktpēterburgas Valsts Kino un televīzijas institūtu. Kopš 2014. gada sadarbojas ar Igaunijas producentu Riho Vestriku un viņa studiju "Vesilind". Viņas pirmā studijā "Vesilind" producentā dokumentālā filma "Atgriezies brīvs" ("Come Back Free") 2016. gadā saņēma žūrijas īpašo balvu pasaules lielākajā dokumentālā kino festivālā IDFA. "Atgriezies brīvs" ir poētiska dokumentālā filma par dzīvi kara plosītā Čečenijas ciemā un vietējo kapsētu kā simbolisku fokusa punktu. Pirmajās filmās Ksenija ir parādījusi talantu saskatīt poētismu ikdienišķajā. Viņa uzsver viena kadra nozīmīgumu un īpašu vērību pievērš kompozīcijai.

"Savas iepriekšējās filmas veidoju par unikālām vietām un spēcīgām personībām, bet tām nebija tiešas saistības ar manu personīgo biogrāfiju. Man patīk izzināt pasauli caur kameras objektīvu, vērojot notikumus un cilvēku izturēšanos mazliet no malas. "Nemirstīgie" ir mana pirmā filma, kura kaut kādā ziņā ir saistīta ar manu bērnības un pusaudžu gadu pieredzi padomju Krievijā – vietā ar saviem likumiem, kurus bērns uztvēra kā pašsaprotamus un pat nemēģināja apšaubīt," tā par savu jaunāko darbu saka pati režisore.

"Nemirstība ir kā kārums, par kuru totalitārā valsts, kuras ekonomika balstās uz dabas resursu izsmelšanu, nopērk cilvēka gribu, spēku, talantu un dzīvi, padarot cilvēku par vēl vienu resursu – par pelēku bezsejas rūdas gabalu. Varbūt viņi jau ir miruši… bet iztēlotā "nemirstīgā varoņa" slava aizplīvuro realitāti. Sacensība par izdzīvošanu Gulaga nometnei līdzīgos apstākļos viņus lēnām nogalina, atņemot pat viņu nākotni – pašu bērnus. Mēs ierodamies šajā pasaulē absolūti brīvi, un mūsu griba ir neticams spēks, kas spēj mainīt realitāti. Diemžēl ar to var viegli manipulēt, ierobežojot resursus un atņemot cilvēkam visstiprāko aizsardzību – mīlošu ģimeni. Tieši šādā veidā brīvprātīgas verdzības mehānisms, ko īsteno paaudzes pēc paaudzes, ļauj bezatbildīgi ekspluatēt dabas resursus un raust bagātības varas elitei," pauž filmas autore.

Igaunijas un Latvijas kopražojuma filma "Nemirstīgie" ilgst 61 minūti, producenti ir Riho Vestriks (Igaunija) un Uldis Cekulis (Latvija).

Pēc filmas noskatīšanās režisore Ksenija Ohapkina ar abiem producentiem iesaistīsies sarunā ar skatītājiem.

Jau ziņots, ka Riga IFF notiek no 17. līdz 27. oktobrim.