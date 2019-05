Rīgas starptautiskā kinofestivāla (Riga IFF) programmā šoruden tiks rādīta šā gada Kannu kinofestivāla "Zelta palmas zara" ieguvēja – filma "Parazīts", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Korejiešu režisora Bona Džūnho melnā komēdija "Parazīts" stāsta par divu ģimeņu – bagātās un nabagās – attiecībām. Lepnā slavena arhitekta projektētā namā plaukst modernās pilsētvides elites pārstāvju dzīve, savukārt kādā nolaistā puspagraba miteklī savu strupceļa situāciju apņēmīgi cenšas pārvarēt trūkuma un neveiksmju vajāta ģimene. Kad liktenis piedāvā iespēju šādu ļaužu ceļiem krustoties, guvumu un postījumu apmērs nav paredzams. Režisors ar šo filmu parāda, ka mūsdienu sabiedrībā kastu sistēma jeb šķiru hierarhija tiek liekulīgi apslēpta un uzlūkota kā pagātnes relikts, tomēr patiesībā pastāv stingras robežas – krasi atšķirīgu aprindu simbiotiska līdzās pastāvēšana ir neiespējama.

"Parazīts" papildina kino atradumu "Festival Selection" programmu, kurā būs redzamas arī tādas starptautiskajos kino festivālos atzinīgi novērtētas filmas kā britu sociālo drāmu vecmeistara Kena Louča "Piedodiet, jūs nesastapām" (Sorry, We Missed You, 2019), franču režisora un scenārista Olivjē Asajasa pašironiskā "Dubultā dzīve" (Doubles vies, 2018), kā arī Berlīnes kinofestivālā Zelta lāci ieguvusī Izraēlas režisora Nadava Lapida daļēji autobiogrāfiskā traģikomēdija "Sinonīmi" (Synonymes, 2019).

"Esmu sajūsmā par iespēju Riga IFF izrādīt šo aizkustinošo, aizraujošo un drosmīgo sociālo satīru. "Parazīts" elegantā un vieglā veidā apvieno gan drāmas, gan trillera, gan melnās komēdijas un farsa elementus. Tā aizkustina, šausmina, uzjautrina, kaunina, bet nemoralizē. Esmu droša, ka šī filma būs iemesls daudzām aizraujošām un izaicinošām sarunām pēc festivāla seansa," atzīst Riga IFF direktore Liene Treimane.

Jau ziņots, ka Riga IFF šogad notiks no 17. līdz 27. oktobrim. Festivāla rīkotāji atgādina – lai gan Riga IFF programma aizvien top, jau šobrīd zināms, ka vairāk nekā 100 seansos tiks izrādītas spēlfilmas, dokumentālās filmas un īsfilmas no visas pasaules. Plašāk par seansiem – festivāla mājaslapā.