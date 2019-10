Riga IFF rādīs daļēji Latvijā uzņemto filmu 'Geparda dzimšana'

Rīgas starptautiskā kinofestivāla (Riga IFF) programmā 19. oktobrī pirmizrādi piedzīvos Vācijas, Latvijas un Itālijas kopražojuma dokumentālā filma "Geparda dzimšana", kas pēc tam nonāks arī Latvijas kinoteātru repertuārā, portālu "Delfi" informē Latvijas Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Dokumentālā filma "Geparda dzimšana / Die Geburt des Leoparden", kas veidota kā Vācijas, Itālijas un Latvijas kopprodukcija, ir mīlestības stāsts par veco Eiropu, tās kultūras un ģeogrāfiskajām saitēm. Leģenda vēsta, ka Lampedūzas princis Džuzepe Tomazi di Lampedūza, kurš pasaulē pazīstams kā romāna "Gepards / Il Gattopardo" autors, daļu no šī romāna sarakstījis Latvijā, apmeklējot savu dzīvesbiedri Aleksandru fon Volfu viņas Stāmerienas pilī.

Filmas stāsts veidots kā zudušās Eiropas aristokrātijas attiecību rekonstrukcija. Mūsdienās Lampedūzas sala kļuvusi par mūsu laiku lielāko bēgļu straumju spēcīgāko simbolu, taču Lampedūza ir arī senas un aristokrātiskas sicīliešu ģimenes uzvārds ‒ tā ir rakstnieka Džuzepes Tomazi di Lampedūzas ģimene. Viņa vienīgais romāns Gepards nāca klajā 1958. gadā, vienu gadu pēc autora nāves, un guva milzu panākumus visā pasaulē, bet 1963. gadā Lukīno Viskonti veidotā Geparda ekrāna versija ar Berta Lankastera, Klaudijas Kardināles un Alēna Delona piedalīšanos saņēma Kannu kinofestivāla galveno balvu – "Zelta palmas zaru".

Pēc Viskonti filmas izrādīšanas padomju Latvijā režisors Gunārs Piesis 1965. gada kinožurnālā Māksla atklāja Stāmerienas saistību ar Džuzepi Tomazi, taču politisko un vēsturisko apstākļu dēļ režisoru uz Itāliju nepalaida, jo kontakti starp padomju oficiālo kultūru un aristokrātijas saknēm tolaik nebija vēlami. Filmas Geparda dzimšana pirmizrādē 19. oktobrī pirms filmas tiks demonstrēts arī šis 1965. gadā tapušais kinožurnāls.

Filma Geparda dzimšana ir ceļojums pa Tomazi un viņa vācbaltiešu izcelsmes sievas Aleksandras fon Volfas-Štomerzē (Alexandra von Wolff-Stomersee) dzīvi ‒ neparastu mīlas stāstu pāri visai Eiropai no Itālijas līdz Latvijai. Krievijas 1917. gada revolūcijas radītais haoss un vēlāk Otrais pasaules karš piespieda Aleksandru pamest vispirms Sanktpēterburgu, pēc tam arī dzimtas pili Latvijā, Stāmerienā.

Filma Geparda dzimšana jau piedzīvojusi pasaules pirmizrādi Hamburgas starptautiskajā kinofestivālā, no 17. līdz 27. oktobrim tā tiks demonstrēta Romas festivālā, bet 19. oktobrī notiks filmas pirmizrāde Rīgas Starptautiskajā kino festivālā.

Filmas režisors ir Luidži Falorni (Luigi Falorni), kura iepriekšējā dokumentālā filma "Raudošā kamieļa stāsts / The Story of the Weeping Camel" (2003) godalgota Karlovi Vari, Bavārijas, Buenosairesas, Honkongas un citos filmu festivālos, turklāt nominēta "Oskaram" par labāko dokumentālo filmu un ir demonstrēta arī Latvijā.

Filma "Geparda dzimšana" veidota kā kopprodukcija starp Vācijas filmu studiju "KickFilm" (producents Jörg Bundschuh) un Latvijas studiju "Mistrus Media" (producenti Gints Grūbe, Elīna Gediņa-Ducena), filmas mūzikas autors ir komponists Kārlis Auzāns, filmā piedalās aktrises Karīna Tatarinova, Sarmīte Vucāne, komandā ir arī kostīmu māksliniece Berta Vīlipsone, grima māksliniece Vivita Jansone, operatori Aigars Sērmukšs un Rinalds Zelts. Filmēšana notika gan Itālijā, gan Latvijā.

Pēc pirmizrādes filmu varēs redzēt visā Latvijā, 28. oktobrī kinoteātrī "Splendid Palace" programmas "Dokumentālā kino pirmdienas" ietvaros notiks īpašais seanss. Pēc filmas paredzēta kinokritiķes Dairas Āboliņas, Tomazi dzīves un daiļrades pētnieces Ilzes Lecinskas un literatūrzinātnieces Astras Šmites saruna.