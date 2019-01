Rīga nedrīkst kļūt bezpersoniska. Edmunds Jansons par Maskačku, šarmantajām apkaimēm un jauno filmu

Edmunds Jansons ir mākslinieks, animators un režisors. Vienlīdz aktīvi un ar panākumiem darbojas visās šajās jomās. Par bērnu grāmatu ilustrācijām divas reizes saņēmis Jāņa Baltvilka balvu, viņa veidotās animācijas filmas guvušas godalgas starptautiskos festivālos, bet līdz šim jaunākā filmiņa "Bize un Neguļa" (2017) saņēmusi veselas trīs nacionālās kinobalvas "Lielais Kristaps" – par režiju, scenāriju un kā gada labākā pašmāju animācijas filma. 1. februārī kinoteātros sāks rādīt Jansona jaunāko veikumu – pilnmetrāžas animācijas filmu "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi", kas ir viens no noslēdzošajiem darbiem programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei".

Ar savu studiju "Atom Art" Edmunds Jansons mitinās vienās telpās ar bērnu grāmatu izdevniecību "Liels un mazs". Kopīgā sadarbībā tapušas vairākas grāmatas, radīti mazo bērnu iecienītie "Lupatiņi", mazliet lielākiem skatītājiem un lasītājiem tapusi "Bize un Neguļa". Jaunā Edmunda Jansona filma vēsta jau par sākumskolas vecuma bērniem, kuri paši lemj un rīkojas. Tādi ir filmas "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" galvenie varoņi. Filmas pamatā – Luīzes Pastores grāmata "Maskačkas stāsts" (Neputns, 2013).

Vēl, izrādās, Edmundam Jansonam ir bērnu grāmatu kolekcija, viņš jau plāno nākamo pilnmetrāžas animācijas filmu bērniem, un viņam ir ļoti svarīgi, lai pilsētā tiktu novērtēti vēsturiskie, individuālie vaibsti, lai tā vispirms būtu draudzīga iedzīvotājiem un tikai tad biznesa interesēm.

Filma iznāk laikā, kad Pārdaugavā viena vēsturiskā jūgendstila māja tiek laista postā, lai vietā nāktu jaunbūve. Pārsteidzoši, cik ļoti tas sasaucas ar to, par ko vēsta jūsu veidotā jaunā animācijas filma.

Skaidrs, ka mēs nemēģinām reaģēt uz aktualitātēm. Tomēr kaut kādā formātā mūsu pozīcija parādās. Arī tas, kāda rakstura reakcijas parādās sabiedrībā, diagnosticē to, ka filma un šī tēma ir aktuāla pilsētai un pilsētniekiem. Rīgā šobrīd ir daudz vietu, par kurām būtu jāizlemj, kā tām vajadzētu attīstīties. Tās vairs nevar palikt savā pašreizējā formā. Tām ir jāmainās. Es daudz labprātāk redzētu, kā tiktu sakārtots, restaurēts, atjaunots tas, kas jau ir. Mēs apzināmies tā unikalitāti. Tas mūs atšķir no jebkuras citas Eiropas pilsētas un veido mūsu identitāti. To nevar tā vienkārši aizslaucīt prom un tā vietā nolikt kaut ko bezpersonisku... Skaidrs, ka tā nav vienmēr. Tas ir atkarīgs no konkrētās vietas, projekta... Tomēr pārāk bieži kaut kas mums ļoti raksturīgs, īpašs tiek nojaukts un tā vietā parādās būves "bez sejas".

Es jums piekrītu, tomēr paprovocēšu. 20. gadsimta sākumā jūgendstila ēkas jau arī ienāca, nostājoties vecā, iepriekšējā vietā, kaut ko liekot arī nojaukt.

Es neesmu pret progresu. Mēs visi nepārtraukti maināmies – gan personiski, gan profesionāli atrodamies procesā. Tieši tāpat vajadzētu mainīties pilsētai. Tomēr gribētos, lai tās ir apzinātas un mērķtiecīgas izmaiņas... Vispār laba provokācija... Jā, ne tika jūgendstils, bet arī Ulmaņlaika arhitektūra ar izteiktām totalitārisma iezīmēm droši vien iznīcināja mazas, šarmantas vietas, tā vietā liekot kaut ko monumentālu, tāpēc ka tā bija nepieciešams varai.

Jebkurā gadījumā restaurācijas gaitā ēka piedzimst no jauna. Piemēram, Kalnciema kvartāls. Brīnišķīgs piemērs ir arī Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola Lāčplēša ielā (Lāčplēša iela 55, arhitekte Zaiga Gaile). Tā ir vecā koka ēka, kas tikusi restaurēta, vienlaikus tā ir pilnīgi jauna, ar jaunu elpu.

Filmā Jēkabs prot zīmēt tā, ka uzzīmētais vēlāk realizējas dzīvē. Ja viņam būtu iespēja uzzīmēt Āgenskalna līča krastu, kur šobrīd ir izdegusī, pusnojauktā ēka, ko viņš zīmētu?

Jēkabs ir bērns. Viņš domā par savām interesēm. Manuprāt, filmā tas ir ļoti aizkustinošs brīdis, kad bērni kopā apsēžas un saka – tagad mēs izdomāsim, kāda būs mūsu pilsēta, kādu mēs to gribam redzēt. Skaidrs, ka viņi saka tās lietas, kas viņus interesē. Lai būtu celiņi skrejriteņiem, šūpoles un slidkalniņi. Iespējams, viņš kaut ko tādu tur mēģinātu iekļaut. Taču man šķiet, ka Jēkabs ir izglītots un spēj novērtēt arhitektūru. Viņš teiktu – šis ir kaut kas tāds, kam jāpaliek.