Rīgā notiks eksperimentālā kino festivāls 'Process'

No 17. līdz 21. maijam Rīgā gaidāms jau piektais eksperimentālā kino festivāls "Process", kas veltīts analogā kustīgā attēla praksēm, "Delfi" informē tā rīkotāji. Par festivāla mājvietu arī šogad kļūs Vagonu zāle (Vagonu ielā 21).

Jubilejas gadā festivāls konceptuāli pievērsīsies "trokšņa spektra" tēmai, ienirstot visdažādākajās šī fenomena izpausmēs un ļaujoties kino formu un skatīšanās pieredžu daudzveidībai. Sadarbībā ar sešu Eiropas kino laboratoriju kopprojektu SPECTRAL festivālā īpaša uzmanība tiks pievērsta paplašinātā kino praksēm, aicinot pieredzēt kino ārpus tā pierastā ietvara.

Divos festivāla vakaros ar plaša spektra audiovizuālām performancēm uzstāsies Elēna Pardo (Elena Pardo, Meksika) kopā ar Platonu Buravicki, Enrike del Kastiljo (Enrique del Castillo, Spānija), "BR Laser" (Austrija), Jans Kulka (Jan Kulka, Čehija), Migels Anhels Puertass (Miguel Ángel Puertas, Spānija), Aurēlija Persevo un Pjērs Pjērs Pjērs (Aurélie Percevault, Pierre Pierre Pierre, Francija). Abos vakaros ar performancēm piedalīsies arī paplašinātā kino klasiķi Gajs Šervins (Guy Sherwin) un Linna Lū (Lynn Loo) no Lielbritānijas, kuru darbu retrospekcija būs skatāma atsevišķā programmā. Īsi pirms festivāla viņi vadīs arī optiskajiem skaņu celiņiem veltītu radošo darbnīcu, kuras rezultāti tiks demonstrēti performancē festivāla atklāšanas vakarā.

Festivāla paplašinātā kino programmu papildinās arī divas 16mm kino instalācijas — Lilanas Yangas (Lilan Yang, Ķīna/ASV) darbs "Everything Comes Full Circle" un Elīnas Matvejevas "Between Us". Instalācijas būs skatāmas pirms performanču vakariem Vagonu zālei blakus esošajā kultūrvietā "1983".

Festivāla noslēguma dienā "Baltic Analog Lab" telpās (Lienes ielā 19a) notiks paplašinātajam kino veltīta diskusija, kurā varēs dzirdēt festivāla mākslinieku domas par šo mākslas formu, kā arī iztaujāt māksliniekus par sevi interesējošajiem jautājumiem.

Kā ierasts, arī šogad festivāls piedāvās trīs filmu programmas ar ārvalstu eksperimentālā kino autoru pēdējo gadu darbiem. Tās veidojuši festivāla vieskuratori Ulrihs Cīmonss (Ulrich Ziemons, Vācija), kura pārziņā ir Berlīnes starptautiskā kinofestivāla sadaļa "Forum Expanded", un Aurēlija Persevo, kura darbojas Nantes kino laboratorijā "Mire" un vada festivālu "Prisme", kā arī "Baltic Analog Lab" dalībniece Lāsma Bērtule. Savukārt festivāla vadītājas Ievas Balodes kūrētajā programmā būs iespēja noskatīties jaunākos veikumus Baltijas analogā eksperimentālā kino laukā.

Tāpat festivālā varēs iepazīt arī daļiņu eksperimentālā kino vēstures — atsevišķā programmā Jānis Putniņš stāstīs par 1980. gados Vācijā aktīvo kolektīvu "Schmelzdahin", kas pētīja veidus, kā bioloģiski un ķīmiski iedarboties uz filmas emulsiju, to radoši saārdot un pārveidojot. Filmas tiks rādītas to oriģinālajā formātā no 16mm kinolentas.

Ieeja filmu seansos šogad būs bez maksas.