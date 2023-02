Rīgā rādīs īru režisora Kazinsa filmu par Alfrēdu Hičkoku

13. februārī Rīgā, kinoteātra "Splendid Palace" Lielajā zālē tiks rādīta īru režisora Marka Kazinsa (Mark Cousins) filma "Mans vārds ir Alfrēds Hičkoks" ("My Name Is Alfred Hitchcock"), informē kinoteātra pārstāvji. Pirms filmas notiks saruna ar kinozinātnieci un kinokritiķi, Nacionālā kino centra vadītāju Ditu Rietumu.

2022. gadā apritēja simts gadi kopš Alfrēda Hičkoka pirmās pilnmetrāžas filmas. Gadsimtu vēlāk viņš joprojām tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem filmu veidotājiem kino vēsturē, kurš spēja trillera žanram piešķirt autorkino iezīmes. Hičkoku mēdz dēvēt par spriedzes meistaru ("master of suspense"), kurš spēja manipulēt ar kino skatītāju trauksmi un bailēm.

Marks Kazinss ir dokumentālo filmu režisors, kurš Hičkoka plašo filmogrāfiju interpretējis inovatīvi – izmantojot autora balsi. Kamēr Hičkoks atkārtoti skatās savas filmas, skatītāji tiek ievesti Hičkoka darbu odisejā, sākot ar viņa spilgtajām mēmajām un leģendārajām 20. gadsimta 50. un 60. gadu filmām līdz pat vēlīnajiem darbiem.

Kazinss plašākai publikai vislabāk pazīstams ar savu 2011. gada 15 stundu garo dokumentālo filmu "Filmas stāsts: Odiseja" ("The Story of Film: An Odyssey"). Viņš ir goda profesors Glāzgovas un Edinburgas universitātē, kā arī patrons Edinburgas starptautiskajā festivālā.