Rīgā sāk filmēt vēsturisku korejiešu mākslas filmu

Svētdien, 3. novembrī, Rīgā un kino pilsētiņā "Cinevilla" sāk filmēšanu vēsturiskai korejiešu muzikālai drāmai "Hero", portālu "Delfi" informē "Film Angels Studio" pārstāvji.

"Film Angels Studio" sadarbība ar galveno filmas producentu "JK Film Corp." sākās jau šī gada jūlijā un kulmināciju sasniegs novembrī, kad piecu dienu garumā notiks filmēšana Vecrīgā un divas dienas kino pilsētiņā "Cinevillā". Latvija izvēlēta kā vienīgā ārpus Korejas filmēšanas lokācija.

Filma stāsta par 20. gadsimta sākuma korejiešu pretošanās cīņām Japānas koloniālajiem spēkiem. Stāsta centrā korejiešu pretošanās kustības līderis, ģenerālleitnants An Jung-Geun, kurš pie Vladivostokas aizvada vairākkārtējas varonīgas cīņas pret japāņu spēkiem līdz cieš sakāvi. Filmas galveno varoni atveido pašlaik populārākais korejiešu muzikālais aktieris Jung Sung-Hwa, kurš vairākkārtīgi saņēmis labākā aktiera balvas Korejas un Starptautiskos filmu un mūzikas festivālos. Filmas režisors ir Yoon Je-Kyun, kurš pazīstams ar savu darbu pie tādām korejiešu filmām kā "Tidal Wave" un "Ode to My Father".

"Mūsu izvēle par labu Rīgai bija, jo uzskatām, ka tā ir viena no visrūpīgāk saglabātajām vēsturiskajām pilsētām pasaulē," lakonisks ir filmas režisors Yoon Je-Kyun par to, kādēļ tieši Latvija izvēlēta par vienīgo ārpus Korejas filmēšanas vietu.

"Esam gandarīti ikreiz, kad varam piedalīties kādā starptautiskā projektā. Šoreiz īpašs prieks, jo paplašinām mūsu darbību ar Āzijas kompānijām. Projektam "Hero" Latvijā tiks filmētas tā saucamās "action" ainas – pakaļdzīšanās, izsekošanas, cīņas. Filmēšanas komandu līdzīgās daļās veido korejiešu un latviešu kino profesionāļi – kopā vairāk nekā 100 cilvēku filmēšanas grupā vien, un papildus vēl vietējie aktieri un masu skatu dalībnieki," tā "Film Angels Studio" vadītājs Ivo Ceplevičs.

Laikā no 3. līdz 9. novembrim plānota filmēšana Vecrīgā, kad iespējami gājēju un satiksmes ierobežojumi, un paaugstināts skaņas un gaismas līmenis. Filmas veidotāji iepriekš atvainojas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem par radītajām neērtībām.

Latvijas dalību Korejas mākslas filmas tapšanā finansiāli atbalsta Nacionālais kinocentrs un Rīgas filmu fonds.