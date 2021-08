Šā gada 27. augustā un 2. septembrī skatītājiem Rīgā un Valmierā tiks piedāvātas divas starptautiskās piedzīvojumu filmu programmas - "E.O.F.T. CLASSIC" (labāko filmu izlase no 20 gadu programmām) un "Best of Ocean" (labāko filmu izlase no septiņu gadu programmām).

Kā "Delfi" informē organizatori, paredzēti divi brīvdabas kino pasākumi – Valmierā, Daliņa pludmalē ar "E.O.F.T. Classic" 27. augustā un "Best of International Ocean Film Tour", kas notiks 02. septembrī Rīgā, t/c "Alfa" stāvlaukumā uz jumta.

Piedzīvojumu filmu festivālu programmās iekļautas gada labākās dokumentālās piedzīvojumu īsfilmas no visas pasaules, kuras stāsta par cilvēku sapņiem un mūžīgo vēlmi sasniegt nesasniedzamo, par neatlaidību un degsmi ceļā uz mērķi, par grūtībām un sāpīgām neveiksmēm, kas beigās vainagojas ar neticamām uzvarām. Festivālu filmu programmā katru gadu mainās varoņi, piedzivojumi, stāsti un valstis, bet viens paliek nemainīgs un tas ir galvenais filmu atlases princips – tās top bez scenārija, bez īstiem aktieriem un bez specefektiem, raksta organizatori.

Valmierā papildu filmu programmai notiks arī dažādas aktivitātes: Slackline, Spot Center, Onewheel, Table Boulder, OKraft u.c., ietverot paraugdemonstrējumus, apmācību, sacensības un balvas uzvarētājiem, viktorīnas un loterijas.

Filmu festivālu Valmierā vadīs Horens Stalbe. Ilgums – 3,5 stundas (pārtraukums 30 min.). Apmeklētāji aicināti parūpēties, lai skatīšanās ir ērta, ņemot līdzi saliekamo krēslu, matracīti, sedziņu u.tml., kā arī lai ir piemērots apģērbs brīvdabas norisei. Būs nodrošināti atspirdzinoši dzērieni un uzkodas, bet apmeklētāji var ņemt līdzi arī savu piknika groziņu.

Pasākumu Rīgā vadīs Kristīne Garklāva.

Festivāls notiks saskaņā ar aktuālajiem Ministru kabineta noteikumiem Covid-19 izplatīšanās ierobežošanai.