Rīgā viesojies amerikāņu režisors, filmas 'Melnais gulbis' autors Darens Aronovskis

Aizvadītajā nedēļas nogalē Rīgā paviesojies pazīstamais amerikāņu režisors Darens Aronovskis (Darren Aronofsky), liecina publikācijas viņa oficiālajā "Instagram" kontā.

Aronovskis, kurš pazīstams ar tādām filmām kā "The Wrestler" ("Cīkstonis", 2008) un "Black Swan" ("Melnais gulbis", 2010), Rīgu iemūžinājis vairākos "Instagram" īsajos video un fotogrāfijās.

Kā liecina ieraksti viņa "Instagram" kontā, režisors pabijis Rīgas centrāltirgū un krāmu tirgū "Latgale", tautā pazīstamā kā "Latgalīte".

Tāpat Aronovskis iemūžinājis Zinātņu akadēmijas ēku, Melngalvju namu un Rīgas jūgendstila arhitektūras elementus.

Plašāka informācija par to, kāpēc pazīstamais režisors apmeklējis Latvijas galvaspilsētu, pagaidām nav zināma.

Darens Aronovskis (1969) pilnmetrāžas kino debitēja 1998. gadā ar filmi "Pi" kas izpelnījās vairākas neatkarīgā kino balvu nominācijas un godalgas, kā arī atzinību kinofestivālos. 2000. gadā uz lielajiem ekrāniem nonāca filma "Requiem for a Dream" ("Rekviēms sapnim"), tai sekoja filma "The Fountain" ("Strūklaka", 2006). Plašu ievērību Aronovskis guva ar filmu "The Wrestler", kurā galveno lomu atveidoja Mikijs Rurks. Filma saņēma Venēcijas kinofestivāla "Zelta lauvu", bet Mikijs Rurks – "Oskara" nomināciju. Vēl lielākus panākumus guva nākamais Aronovska darbs "Black Swan", kas saņēma kopumā piecas nominācijas ASV kinoakadēmijas balvai "Oskars", tai skaitā kategorijās "Labākā filma" un "Labākais režisors", kā arī vienu uzvaru – kategorijā "Labākā aktrise" par galvenās lomas atveidojumu Natālijai Portmanei. 2014. gadā pirmizrādi piedzīvoja Arnovska darbs "Noah" ("Noass"), bet līdz šim režisora jaunākā filma ir drāma "Mother!" (2017) ar Dženiferu Lorensu galvenajā lomā.

