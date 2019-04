'Rīgas Pasaules filmu festivāls' piedāvās seansus bērniem un jauniešiem

No 25. līdz 28. aprīlim kinoteātrī "Kino Bize" norisināsies ikgadējais "Rīgas Pasaules filmu festivāls", kas pievēršas dokumentālā kino un etnogrāfijas attiecībām. Šis būs pirmais gads, kad festivāla programmu papildinās arī seansi bērniem un jauniešiem. Tie būs dokumentāli stāsti par piedzīvojumiem, pieaugšanu un pats galvenais – lieliem sapņiem un noticēšanu tiem, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Sestdien, 27. aprīlī pulksten 11.00 norisināsies seanss jauniešiem vecumā no 14 gadiem ar Igaunijas simtgades filmu "Ahto. Dzenoties pakaļ sapnim" (Ahto. Chasing a Dream). Tā vēsta par piedzīvojumu meklētāju Ahto Valteru, kurš vēlas pierādīt pasaulei, ka viņa sapnis ir piepildāms. Viņš vēlas apceļot pasauli savā buru laivā. Pusaudža gados Ahto šādi jau ir ceļojis no savām mājām Igaunijā uz Ņujorku, bet tikai 1938. gadā viņš sāk savas dzīves lielo ceļojumu. Pusotru gadu ilgajā ekspedīcijā viņš devās kopā ar vairāk nekā duci biedru, ieskaitot savu sievu un pāris gadu veco dēliņu. Filma balstīta personīgās vēstulēs, dienasgrāmatās, kā arī unikālā video arhīva materiālā, ko filmas veidošanas komanda atklāja pēc 80 gadu aizmirstības.

Svētdien, 28. aprīlī pulksten 11.00 uz dokumentālu īsfilmu seansu no Nīderlandes tiks gaidīti pamatskolas vecuma bērni. Kā pirmā no filmām tiks izrādīta "DJ Kendisa" (DJ Kendis), kas stāsta par 15 gadīgo meiteni Lavanju. Neskatoties uz savu vecumu, viņa piedalās lielākajos Nīderlandes mūzikas festivālos kā DJ Kendisa. Iedvesmojoties no sava tēva, viņa sāka spēlēt mūziku ļoti agrā vecumā, un jau no paša sākuma bija manāms, ka Lavanjai piemīt savs, unikāls stils. Viņas karjeru apgrūtina hroniskās sāpes rokā, kas sākās pēc nopietna satiksmes negadījuma, tomēr tā vietā, lai ļautu tam kļūt par šķērsli, Lavanja ir apņēmības pilna piepildīt savu sapni kļūt par pasaulslavenu DJ. Pēc tās sekos īsfilma "Ieklausies" (Listen), kas vērš uzmanību tam, ka ne vienmēr ir viegli runāt par savām problēmām ar vecākiem un draugiem. Tāpēc, piemēram, Nīderlandē darbojas Bērnu palīdzības telefons. Katru dienu uz šo telefonu zvana bērni, kas meklē kādu, ar ko parunāt - vecāki šķiras, kādam ir vientuļi un ir bail par nākotni; citi grib pastāstīt par savu mājdzīvnieku vai zvana, lai pajokotos. Filmā parādīta daļa šo telefonsarunu kopā ar krāsainām ainām no bērnu dzīves - tās dažkārt ir nebēdnīgas, citkārt skumjas un sirsnīgas. Īsfilmu seansu noslēgs "Ārpus iekšpus" (Outside In), kas stāsta par meiteni Emmu, kuras vecāki ir tikko šķīrušies. Strīdi un pārmaiņas radījuši lielu nemieru. Tikmēr viņa cītīgi trenējas šaušanas čempionātam, kurā cer uzvarēt. Savas domas un sajūtas viņa pauž audio dienasgrāmatā.

Filmas tiks izrādītas oriģinālvalodā ar subtitriem latviešu valodā. Plašāka festivāla programma – šeit.