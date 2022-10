Rīgas Starptautiskā kinofestivāla galveno balvu saņēmusi islandiešu filma 'Dievzeme'

Ar apbalvošanas ceremoniju un uzvarētāju paziņošanu pamazām izskan devītais Rīgas Starptautiskais kino festivāls (Riga IFF). Par festivāla pilnmetrāžas konkursa uzvarētāju kļuvusi islandieša Hlinura Palmasona filma "Dievzeme".

Jau ziņots, ka Riga IFF šogad norisinās no 13. līdz 23. oktobrim klātienē Rīgā un tiešsaistē visā Latvijas teritorijā. Šogad par starptautiskās žūrijas novērtējumu un festivāla godalgām darbi sacentās sešos konkursos, tostarp arī par nomināciju Eiropas Kino Akadēmijas balvai "Eiropas īsfilma 2023", Eiropas Bērnu filmu asociācijas (ECFA) balvu, kas garantē nomināciju ECFA gada labākās Eiropas bērnu filmas titulam, kā arī LTV bērnu žūrijas balvu.

Kā minēts, par Riga IFF Pilnmetrāžas konkursa uzvarētāju kļuvusi islandieša Hlinura Palmasona filma "Dievzeme", kuru žūrijas locekļi izceļ kā "daudzslāņainu kinematogrāfisku pieredzi, kas nemitīgi attīstās un veido saspēli ar skatītāju gaidām". Uzvarētājs saņems naudas balvu 4000 eiro vērtībā, kā arī festivāla balvu – bronzas gaili.

Īpašu atzinību žūrija izteikusi arī festivālā nacionālo pirmizrādi piedzīvojušajai Signes Baumanes animācijas filmai "Mans laulību projekts", kuru eksperti raksturojuši kā "radošu detaļu, patiesuma un pašironijas pilnu kinodarbu".

Festivāla Īsmetrāžas filmu starptautiskajā konkursā galveno godalgu saņēmusi francūža Frančesko Montanjē filma "Asterijs", saņemot 2000 eiro naudas prēmiju. Žūrija norāda, ka šis darbs "lauž priekšstatus par mūsdienīgu kino, tanī pat laikā iemantojot pārlaicīgu kvalitāti caur savu skaisto vizualitāti, materialitāti un inovatīvo montāžu". Darbs izvirzīts arī prestižajai kandidatūrai Eiropas Kino akadēmijas balvai "Eiropas īsfilma 2023". Žūrija īpašu atzinību šajā konkursā izteikusi franču kino veidotājas Johannas Karēras filmai "Sardīne" – tā vēsta par "trīs spēcīgām sievietēm ar dažādām vērtībām un dzīves ideāliem, kas tomēr spēj sadzīvot un sniegt savstapēju atbalstu".

Riga IFF Īsmetrāžas filmu nacionālajā konkursā par laureātdarbu kļuvusi Annas Ansones filma "Can't Help Myself" – "hipnotisks sievišķā skatījuma stāsts, kurā izceļams niansēts humors un negaidīti sižetiskie risinājumi". Darba autori saņem festivāla godalgu 1000 eiro apjomā.

Festivāla ģimenes kino sadaļas "Kids' Reel" īsmetrāžas un pilnmetrāžas darbus vērtēja divas ekspertu komandas – Eiropas Bērnu filmu asociācijas (ECFA) žūrija un bērnu žūrija. ECFA žūrija savu balvu, kas garantē nomināciju ECFA gada labākās Eiropas bērnu filmas titulam, pasniedza zviedru režisores Sannas Lenkenas filmai "Komēdijas karaliene" – "stāstam, kas piedāvā izteiktu vēstījumu par izturību un sevis atrašanu". Žūrija "Kids' Reel" īsmetrāžas konkursā par laureātfilmu atzinusi Piretas Sigusas un Siljas Sārepū darbu "Rācenis" – "jaunu skatu uz tradicionālu pasaku".

Riga IFF bērnu žūrija par savu favorītfilmu ir atzinuši franču kino veidotāju Arno Demenka un Remī Dirēna animācijas filmu "Juku un Himalaju zieds". Šis darbs pēc festivāla sadarbībā ar LTV tiks izrādīts televīzijā.

Festivāla Baltijas mūzikas video konkursā par laureātdarbu atzīts Jona Šarkus un Džuga Babenska veidotais videoklips izpildītāja "punktò" dziesmai "Ne Daiktai", kas "pārsteidz ar savu nepieradināto dabu arī formālā uzstādījumā". Darba autori saņēma festivāla godalgu 1000 eiro vērtībā. Īpašu atzinību žūrija izteikusi Kristiona Dirse veidotajam klipam izpildītāja "Synaesthesis" dziesmai "Sunshine Cake".

Par festivāla "Short Riga" Test Screenings jeb testa skašu uzvarētāju un "BB Posthouse" balvas – pēcapstrādes pakalpojumu 3000 eiro vērtībā – saņēmēju atzīts ukraiņa Oleksandra Kosjaka projekts "Saule spīd, bet nekarsē".

Tāpat Riga IFF pasniedzis mūža ieguldījuma balvu Jurim un Aīdai Zviedriem par Rīgas mākslas un avangarda kino ainavas kopšanu kinoteātrī "K.Suns" 30 gadu garumā; apbalvojumu saņēmējiem pasniedza Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.

Devītais Rīgas Starptautiskais kino festivāls noslēdzas svētdien, 23. oktobrī; līdz tam joprojām iespējams baudīt festivāla programmu kādā no tā norises vietām Rīgā, kā arī tiešsaistē visas Latvijas teritorijā.