Sākas Baltijas jūras dokumentālo filmu forums

Trešdien, 1. septembrī, sāksies Nacionālā kino centra rīkotā 25. Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma industrijas pasākumi – apmācības, semināri un filmu projektu tirgus kino profesionāļiem.

Savukārt nākamnedēļ, no 7. līdz 12. septembrim, skatītāji aicināti uz dokumentālo filmu seansiem – foruma filmu skati kinoteātrī "K.Suns", kā arī īpašu foruma 25. jubilejas kino programmu bez maksas tiešsaistē portālā filmas.lv.

"Esam gandarīti, ka Baltijas jūras dokumentālo filmu forums savas pastāvēšanas laikā turpina būt stabils un nepieciešams notikums Baltijas jūras reģiona, Austrumeiropas un citu valstu kino profesionāļiem. Gadu gaitā forums ir bijis būtisks atspēriena punkts gan jauniem filmu veidotājiem viņu karjeras sākumā, gan jau zināmiem autoriem, ļaujot atrast īstos partnerus un atbalstītājus, un šeit aizsākušās ilgstošas koleģiālas sadarbības. Lai gan šajā 25. jubilejas gadā forums norisināsies hibrīdformātā, tikai dažiem dalībniekiem klātesot Rīgā, mēs darām visu, lai pasākuma iznākums tā dalībniekiem būtu tikpat vērtīgs kā tiekoties klātienē. Mēs ļoti ceram, ka nākamgad dalībnieki varēs atkal tikties Rīgā," komentē foruma projekta vadītāja Zane Balčus.

Šogad forumā tiks prezentēti 18 filmu projekti, kuru veidošanā iesaistītas filmu studijas no 17 valstīm. Pirms filmu tirgus foruma dalībnieki piedalīsies apmācībās, lai noslīpētu projektu prezentācijas pieredzējušu dokumentālā kino konsultantu un praktiķu vadībā. Filmu projektu tirgus notiks 8. un 9. septembrī tiešsaistē, atsevišķiem Baltijas projektu pārstāvjiem piedaloties no foruma studijas Rīgā. Projektus vērtēs dažādu TV kanālu, izplatīšanas kompāniju, filmu fondu un kino industrijas pasākumu pārstāvji. Izvēlētiem projektiem tiks pasniegtas balvas – Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma montāžas konsultāciju balva, kā arī balvas no Eiropas dokumentālā kino asociācijas (DAE) un filmu pēcapstrādes pakalpojumu nodrošinātāja, uzņēmuma "BB Post House".

Forumā piedalīsies trīs filmu projekti no Latvijas: "Putnubiedēkļi" – režisores Lailas Pakalniņas skats uz dzīvnieku un cilvēku ceļu krustošanos Rīgas lidostā (producents Uldis Cekulis, VFS Films), "Tēva bērni" – režisora Kārļa Lesiņa personīgs stāsts par savu tēvu un viņa pieciem bērniem (producents Dominiks Jarmakovičs, Woodpecker Pictures), un Staņislava Tokalova filmas projekts "Iestrēguši", ko režisors veido par savu vecmāmiņu, mammu un māsu – Latvijā dzīvojošas krievu ģimenes trīs paaudžu sievietēm (producents Guntis Trekteris, Ego Media).

6. un 7. septembrī Baltijas jūras dokumentālo filmu forums plašākam interesentu lokam piedāvās tiešsaistes meistarklases un ES programmas "Radošā Eiropa Media" biroja rīkotu semināru par filmu izplatīšanu. Pasākumus var apmeklēt, iepriekš piesakoties (reģistrācija atvērta līdz 3. septembrim) šeit.

6. septembrī notiks foruma meistarklase ar producenti Dagni Vildžūnaiti (Lietuva), kuras vadītajā filmu studijā "Just a Moment" top gan dokumentālās filmas, gan spēlfilmas. Tai sekos meistarklase ar Latvijas režisori un scenāristi Lailu Pakalniņu. Abas meistarklases moderēs dokumentālā kino konsultants un kino kritiķis Tue Stēns Millers no Dānijas.

7. septembrī notiks programmas "Radošā Eiropa Media" biroja rīkots seminārs, kuru vadīs dokumentālā kino konsultante Gite Hansena (Šveice) un Zviedrijas filmu institūta pārstāve Jennija Ērnborna. Atskatoties uz dokumentālo filmu izplatīšanas tendencēm pirms pandēmijas, lektores reflektēs par pandēmijas radīto ieteikmi un pārmaiņām, kā arī to nozīmi filmu izplatīšanas ekosistēmā nākotnē.

Foruma filmu seansi sāksies nākamnedēļ 7. septembrī, un skatītājiem tiks piedāvātas divas filmu programmas – kinoteātrī "K.Suns" Rīgā izrādīs sešu starptautiskos festivālos atzītu filmu izlasi, savukārt visā Latvijā portālā www.filmas.lv bez maksas būs pieejama īpaša foruma jubilejas filmu programma, kurā apkopotas filmas, kas prezentētas forumā vēl tapšanas stadijā laikā no 1990. gadu beigām līdz 2020. gadam.

Filmu programmu kinoteātrī "K.Suns" 7. septembrī atklās ar baltkrievu režisora Aļakseja Palujana filmu "Drosme" (Courage, 2021), kas seko trīs Baltkrievijas Brīvā teātra aktieriem Baltkrievijas demokrātisko protestu laikā, iestājoties par runas brīvību un valstī ilgi gaidīto varas maiņu. Vēl pagājušogad filma prezentēta foruma filmu projektu tirgū un ieguvusi "Current Time TV" balvu. Sākot ar 30. augustu, biļetes uz seansiem kinoteātrī "K.Suns" iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties bezrindas.lv. Plašāka informācija par filmu programmu šeit.