Ceturtdien, 7. novembrī, sākas Nacionālās kino balvas festivāls "Lielais Kristaps", kas norisināsies kinoteātrī "Splendid Palace". Kino svētki tuprināsies līdz 12. novembrim ar nominēto filmu seansiem, pirmizrādēm, diskusijām, semināriem un radošajām darbnīcām visai ģimenei, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Šogad nacionālā kino balvā "Lielais Kristaps" tiks pasniegtas balvas 24 kategorijās. Nominācijā par Labāko pilnmetrāžas spēlfilmu cīnīsies piecas filmas "1906", "Blakus", "Jelgava'94", "Nekas mūs neapturēs" un "Oļegs".

Par labāko pilnmetrāžās dokumentālo filmu "Inga dzird", "Karote", "Sestā diena", "Spiegs, kurš mans tēvs", "Putina liecinieki". Šis ir pirmais "Lielais Kristaps", kurā par Labākās animācijas nomināciju cīnās trīs pilnmetrāžas animācijas filmas: "Jēkabs, Mimi un runājošie suņi", "Projām" un "Saule brauca debesīs". Turklāt pirmo reizi ir izvirzīta nominācija labākā TV filma vai seriāls, par kuru sacentīsies "Sarkanais Mežs", "Nora" un "75 jautājumi Uldim Dumpim".

Jau ziņots, ka šogad balvu par mūža ieguldījumu saņems kino režisors Varis Brasla.

Visu kategoriju nominanti atrodami "Lielā Kristapa" mājaslapā.

Nominētās filmas un kino profesionāļu sniegumu vērtē īpaši izveidota starptautiska žūrija, kuru pārstāv kino profesionāļi gan no Latvijas, gan Amerikas, Kanādas un Lietuvas. Vērtētāju sastāvā ir: "Emmy" balvas laureāte, Amerikā dzīvojoša latviešu kino komponiste Lolita Ritmane, prestižās Ņujorkas kino skolas TISCH profesors, kino režisors un scenārists Boriss Frumins, kino un TV scenāriste no Kanādas Larisa Gūtmane, Lietuvas dokumentālā kino meistars, pērnā gada "Lielā Kristapa" laureātes, dokumentālās filmas "Laika tilti" režisors Audrjus Stonis, pērnā gada "Lielā Kristapa" laureāts par labāko režiju filmai "Tēvs Nakts", kino teorētiķis un režisors Dāvis Sīmanis, kino zinātniece, FIPRESCI Latvijas nodaļas valdes locekle Zane Balčus, "Lielā Kristapa" laureāts, kino režisors un producents Arvīds Krievs.

Atsevišķā konkursa sadaļā tiks novērtēta labākā studentu filma, kuras vērtēs iepriekšēja gada "Lielā Kristapa" laureāte, spēlfilmas "Bille" režisore Ināra Kolmane, kino režisors, "Lielā Kristapa" laureāts par debiju Matīss Kaža un kino producente Ilona Bičevska.

Atgādinām, ka ikviens var noteikt Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" skatītāju simpātijas balvas ieguvēju, nobalsojot par savu mīļāko filmu pirms vai pēc seansiem kinoteātrī "Splendid Palace" vai portālā "Delfi" līdz 10.11.2019 pulksten 23.59.

"Lielā Kristapa" kulminācija – balvu pasniegšanas ceremonija notiks otrdien, 12. novembrī pulksten 20.30, Sarkanais paklājs no pulksten 19.30. Skatītājiem to būs iespēja vērot klātienē, kinoteātrī "Splendid Palace", iegādājoties biļetes, vai tiešraidē LTV 1 pulksten 21.15 un "Replay.lv" no pulksten 20.00.

Daudzas no nominētajām filmām var redzēt "Shortcut" īpašajā sadaļā "Lielais Kristaps", kas pieejama arī Helio iTV.

Biļetes uz "Lielā Kristapa" filmām un pasākumiem ir pieejamas "Lielā Kristapa" un kinoteātra "Splendid Palace" mājas lapās un kinoteātra kasē.

Nacionālo kino balvu Lielais Kristaps rīko biedrība Latvijas Kinematogrāfistu savienība sadarbībā ar Nacionālo kino centru un LR Kultūras ministriju.