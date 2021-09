Sākas Venēcijas filmu festivāls

Itālijā trešdien, 1. septembrī, sākas 78. Venēcijas kinofestivāls, kas tiks atklāts ar spāņu kinorežisora Pedro Almodovara jauno drāmu "Madres Paralelas" ar Penelopi Krusu galvenajā lomā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Almodovara filma un 20 citas kinolentes sacentīsies par festivāla galveno balvu "Zelta lauvu".

Pretendentu vidū ir arī filma "Sundown" ar Timu Rotu un Šarloti Geinsbūru galvenajās lomās, satīriskā filma "Competencia Oficial", kurā tēlo Toms Krūzs un Antonio Banderass, un jaunzēlandiešu režisores Džeinas Kempiones drāma "The Power of the Dog".

Festivālā tiks izrādīta arī Holivudas aktrises Megijas Džillenholas filma "The Lost Daughter", kas būs viņas debija režisores ampluā.

Ārpus konkursa festivālā tiks izrādīti arī vairāki Holivudas darbi, tostarp filma "Halloween Kills" ar Džeimiju Lī Kērtisu un režisora Ridlija Skota filma "The Last Duel" ar Metu Deimonu un Ādamu Draiveru.

1932. gadā dibinātais Venēcijas filmu festivāls ir vecākais šāda veida pasākums pasaulē. Šogad festivāla galvenā balva tiks pasniegta 11. septembrī. Festivāla žūriju vada Dienvidkorejas režisors Pons Džūnho, kura melnā komēdija "Parasite" ("Parazīts") 2020.gadā saņēma "Oskaru" kategorijā "labākā filma".