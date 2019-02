Sāks demonstrēt 'Pacēlāju valsi' ar uzlecošo Eiropas kino zvaigzni Rogovski

No 14. februāra kinoteātris "Splendid Palace" uzsāks demonstrēt Tomasa Štūbera filmu "Pacēlāju valsis", kurā galveno lomu atveido Francs Rogovskis. Kinokritiķu iecienītajā filmā valdzina vienkārši un sirsnīgi attēlotie brīži parastu veikala darbinieku dzīvē. 68. Berlīnes kinofestivālā filma izpelnījās lielu uzmanību, bet Rogovskis saņēma balvu "Lola" par labāko vīrieša lomu.

Kristians, jauniņais milzīgā tirdzniecības centrā, pamazām iepazīstas ar gluži vai sirreālistisko plauktu, eju un mehānismu kārtību. Bruno no dzērienu nodaļas viņam atklāj lielā nama mazos noslēpumus. Kristians iemīlas valdzinošajā Marionā no saldumu nodaļas. Diemžēl dzīve ir sarežģītāka, nekā šķiet, redzot valša ritmā tverto veikala ikdienu. Tomass Štūbers radījis odu humānismam, parastu cilvēku dzīvi filmā atainojot pilnu maģijas un cerības uzplaiksnījumu.

"Jauneklis ar malkas cirtēja augumu, kurš cenšas būt baletdejotājs." Tā sevi raksturo aktieris Francs Rogovskis. Tikai pirms gada viņš kļuvis par Eiropas kinozvaigzni, bet presē jau tiek dēvēts par jauno sekssimbolu. No pirmā acu uzmetiena Rogovskis neatgādina tipisku filmu varoni – viņš ir klusētājs ar iedzimtu zaķalūpu un rētu sejā. Tomēr pēc panākumiem pagājušā gada Berlīnes kinofestivālā, kurā aktieris tika atzīts par vienu no Eiropas kino uzlecošajām zvaigznēm, kā arī pēc divām galvenajām lomām Kristiana Pecolda filmā "Tranzīts" (Transit, 2018) un Tomasa Štūbera filmā "Pacēlāju valsis" (In den Gängen, 2018), Rogovskis ir kļuvis par vienu no visvairāk pieprasītajiem mūsdienu aktieriem.

"Pacēlāju valša" varoni Kristianu es iztēlojos kā krabi vai omāru. Viņam ir stipras bruņas, kas pasargā maigo dvēseli no viņa paša. Gatavodamies šai lomai, es daudz strādāju ar ķermeņa augšdaļu. Tā uzaudzēju savas bruņas," aktieris teicis intervijā žurnālam "The Hollywood Reporter".

Franca Rogovska līdzība amerikāņu kinozvaigznei Hoakinam Fīniksam ir acīmredzama, bet aktieri vēl joprojām mulsina jautājumi par viņa lielajiem panākumiem. "Kad es braucu metro un redzu savu vārdu virsrakstos, nejūtos savā ādā. Ir taču skaidrs – esmu sekssimbols, man ir ar to jālepojas," laikrakstā "The New York Times" aktieris sarkastiski joko par saviem panākumiem.