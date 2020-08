Sāksies Baltijas jūras dokumentālo filmu forums

No 29. augusta līdz 6. septembrim notiks Baltijas jūras dokumentālo filmu forums. Gan skatītājiem, gan kino industrijas profesionāļiem paredzētie Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma (Baltic Sea Docs) pasākumi šogad galvenokārt norisināsies tiešsaistē. 29. augustā sāksies dokumentālistu apmācības filmu projektu tirgus ietvaros, un no 1. septembra skatītājiem portālā www.filmas.lv un divos klātienes seansos bez maksas būs pieejama foruma filmu skate.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informēja festivāla organizatori no Nacionālā kino centra, vairākas pagājušo gadu programmu iecienītākās filmas būs skatāmas arī straumēšanas platformā "LMT Straume" un LMT Viedtelevīzijā jau no 28. augusta.

No 29. augusta filmu veidotāji no Baltijas jūras reģiona, Austrumeiropas un Kaukāza valstīm pieredzējušu starptautisku pasniedzēju vadībā strādās pie savu topošo filmu prezentācijām, lai 3. un 4. septembrī ar tām iepazīstinātu starptautisku TV kanālu, filmu izplatīšanas kompāniju, filmu fondu un citu organizaciju pārstāvjus. Foruma dalībnieki no Baltijas valstīm ieradīsies Rīgā, lai prezentētu savus projektus no īpaši iekārtotas foruma studijas. Ar pilnu forumam atlasīto filmu projektu sarakstu, tai skaitā pieciem projektiem no Latvijas, var iepazīties Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma mājaslapā.

No 1. līdz 6. septembrim portālā www.filmas.lv visā Latvijā bez maksas būs skatāma Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma filmu skate – astoņas starptautiskos festivālos atzinību guvušas dokumentālās filmas: mākslinieciski portreti, attiecību drāmas un trāpīgi vērojumi, kas piešķirs cilvēcisku seju abstraktām pasaules norisēm. Filmas tiks izrādītas noteiktos seansu laikos, un skatītājiem būs iespēja seansiem pieslēgties ne vēlāk kā pusstundu pēc seansa sākuma.

Programmas ietvaros notiks divi seansi klātienē Rīgā. Foruma atklāšanas seansā otrdien 1. septembrī pulksten 19.00 paralēli klātienes seansā kinoteātrī "K Suns" un tiešsaistē www.filmas.lv izrādīs rumāņu režisora Radu Čorničuka filmu "Mājas" ("Acasa, My Home", 2019), kas nupat iekļauta Eiropas Kinoakadēmijas gada labākās dokumentālās filmas balvai ieteicamo filmu sarakstā. Filmā atainotas pārmaiņas kādas deviņu bērnu ģimenes dzīvē, kad nekonvencionālu dzīvi dabas tuvumā kādā no Bukarestes apkaimēm viņi ir spiesti iemainīt pret sociālā dzīvokļa šaurību. Pēc filmas būs skatāma režisora Radu Čorničuka saruna ar "Kino Bize" direktoru Māri Prombergu.

Filmu režisori Latvijas skatītājus uzrunās pēc vairākām foruma filmām. Ar vizuāli poētiskās Venēcijas kinofestivālā godalgotās filmas "Babenko. Pasaki, kad es miršu" ("Babenco. Tell Me When I Die", 2019) režisori Barbaru Pasu un producenti Miru Babenko Brazīlijā sazinājusies kinokritiķe Elīna Reitere, sarunā ar žurnālisti Zani Ozoliņu vairāk par filmas tapšanu pastāstīs intīmā ģimenes stāsta "Aizliegtais bērns" ("Love Child", 2019) režisore Eva Mulvada no Dānijas, un filmas "Pāri jūrai" ("Overseas", 2019) skatītājiem būs iespēja redzēt sarunu ar režisori Junu Songu, ko vadīs kinokritiķe Līga Požarska. "Pāri jūrai" ir Filipīnu mājkalpotāju apmācību centrā uzņemts sieviešu grupas portrets, kas, reizē tverot komiskas detaļas, pietuvinājumā parāda šo sieviešu dzīves apstākļus un skaudrās izvēles. Papildus diviem tiešsaistes seansiem, filma "Pāri jūrai" tiks izrādīta 5. septembrī pulksten 20.30 Spīķeru kvartālā brīvdabas seansā (arī šajā seansā ieeja bez maksas).

Foruma filmu programmā iekļauta arī Traibekas kinofestivāla labākā dokumentālā pilnmetrāžas filma "Nomales putni" ("Scheme Birds", 2019), mistērijas noskaņā veidotais "Vējš. Dokumentāls trilleris" ("The Wind. A Documentary Thriller", 2019) un filma "Par mīlestību" ("Lessons of Love", 2019), kuras galvenā varone ir šarmantā 69 gadus vecā poliete Jola, kas izvēlējusies krasi mainīt savu dzīvi.

Eiropas Kinoakadēmijas balvai izvirzīto filmu sarakstā nupat iekļauta arī filma "Pašportrets" ("Self Portrait", 2020) par talantīgo norvēģu fotogrāfi Lēni Marīu Foseni (Lene Marie Fossen), kura kopš bērnības smagi slimojusi ar anoreksiju. Pēc filmas seansiem skatītāji varēs noskatīties psihoterapeita Nila Saksa Konstantinova vadītu diskusiju par ēšanas traucējumiem un iespējām palīdzēt cilvēkiem, kas ar to saskārušies.

Tuvojoties foruma filmu skatei nākamnedēļ, no piektdienas, 28. augusta "LMT Straumē" un LMT Viedtelevīzijā būs iespējams noskatīties vairākas pagājušo Baltijas jūras dokumentālo filmu foruma programmu labākās filmas: sirsnīgo stāstu par servisa suņiem "Pārinieks" ("Buddy", 2019), dzirkstījošo paaudžu dialogu "Projekts "Vecmāmiņas"" ("Granny Project", 2017), Amerikas Kinoakadēmijas balvai nominēto glezniecisko Ziemeļmaķedonijas filmu par neskarto kalnu dabu un askētisko bitenieci Hatidži "Meduszeme" ("Honeyland", 2019) un vēl divas pagājušā gada programmas filmas – "Molenbēkas dievi" ("Gods of Molenbeek", 2019) par divu Briseles multikulturālajā vidē augošu puisēnu bērnību un kinorežisora Pītera Grīneveja un viņa pusaugu meitas attiecību portretējumu filmā "Grīneveja alfabēts" ("Greenaway Alphabet", 2017). Filmas "LMT Straumē" un Viedtelevīzijā būs pieejamas līdz 6. septembrim.

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums šogad norisināsies 24. reizi. 1997. gadā tas pirmo reizi sarīkots Dānijā, bet jau 16 gadus foruma mājvieta ir Rīga. Forumu rīko Nacionālais Kino centrs.