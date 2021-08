Sāksies ikgadējās Baltijas filmu dienas

Jau piekto reizi augusta nogalē, leģendārā Baltijas ceļa laikā, notiks Baltijas filmu dienas – bezmaksas seansi, kuros kinoskatītājiem katrā no trim Baltijas valstīm tiek piedāvātas vairākas kaimiņvalstu filmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rīgā Baltijas filmu dienas tradicionāli notiks kinoteātrī "Splendid Palace", 24. augustā tiks demonstrētas divas filmas no Lietuvas, 25. augustā – divas filmas no Igaunijas.

Baltijas filmu dienas ir trīs valstu kino institūciju – Nacionālā Kino centra, Lietuvas Kino centra un Igaunijas Filmu institūta – iniciatīva un kopīgi veidots pasākums, stiprinot trīs Baltijas valstu sadarbību kino jomā un vairojot skatītāju zināšanas par kaimiņvalstu filmām.

Visās trijās valstīs Baltijas filmu dienas šogad norisinās vienos un tajos pašos datumos, katra valsts demonstrēs divus kaimiņu darbus. No Latvijas filmām Igaunijas un Lietuvas kolēģi izvēlējušies demonstrēšanai Reiņa Kalviņa debijas spēlfilmu "Maiņa" (2020) un Ilzes Burkovskas-Jakobsenas dokumentālo animācijas filmu "Mans mīļākais karš" (2020).

Kinoteātrī "Splendid Palace" 24. augusts būs Lietuvas diena, un tajā tiks demonstrētas divas spēlfilmas. Seansā pulksten 17.30 paredzēta Linas Lužītes pieaugšanas drāma "Pils / Pilis / The Castle" (2020), tās galvenā varone Monika ir 13 gadus veca lietuviešu meitene, kas kopā ar māti un demences pārņemto vecmāmiņu nesen pārcēlusies uz Dublinu. Aizrautīgā dziedātāja Monika panāk, ka māte, kas ir profesionāla pianiste, turpina spēlēt kopā ar meitu. Bet mamma, lai nodrošinātu ģimenei iztiku, sākusi strādāt zivju pārstrādes rūpnīcā. Kad abas uzaicina spēlēt "Pilī", Monikas mamma atsakās un neatvēl arī klavieru īrei nepieciešamos 120 eiro. Apņēmusies par katru cenu uzstāties, izmisusī Monika nolaupa savu vecmāmiņu un pieprasa mammai izpirkuma maksu. Latvijas skatītāju uzmanībai jāpiebilst, ka epizodiskā Daivas lomā filmā redzama aktrise Viktorija Streiča, Latvijas kinorežijas klasiķa Jāņa Streiča meita.

3

Otra Lietuvas spēlfilma, režisora Jurģa Matuleviča debija "Īzaks / Izaokas / Isaac" (2019) ir film noir stilistikā veidots stāsts par mīlestību un draudzību, nožēlu un pašattīrīšanos vēsturiski sarežģītos laikos. Viss sākas 1941. gadā, reālā Lietuvas holokausta vēstures epizodē – Kauņas ebreju slaktiņā "Lietūkis" garāžās, kur filmas galvenais varonis Andrjus aiz atriebības nogalina savu kaimiņu, ebreju Īzaku. Daudzus gadus vēlāk, jau pēckara padomju Lietuvā, viņu vajā pagātnes tēli un arvien pieaugoša vainas izjūta. Filma "Īzaks" 2020. gadā bija nominēta Eiropas Kinoakadēmijas balvai kategorijā "Eiropas atklājums" jeb Prix Fipresci (kinokritiķu balva).

Igaunijas diena šogad ir 25. augusts, pirmajā seansā pulksten 18 tiks demonstrēta dokumentālā filma "Freds Jisi. Esības skaistums / Fred Jüssi. Olemise ilu / Fred Jüssi. The Beauty of Being" (2020, režisors Jāns Totsens). Freds iekārtojis savu dzīvi krustcelēs starp dabu un kultūru, viņš ir patiess brīvās dabas filozofs, kurš rūpīgi apcerējis fundamentālo jautājumu, ko nozīmē būt cilvēkam. Mūsdienās daudz runā par panākumiem un smagu darbu, bet šī ir filma par auglīgu slaistīšanos – slavas dziesma saldajai nekā nedarīšanai un lēnai dzīvei. Bezmērķīgi klaiņodami pa dabas slepenajām takām, stundām ilgi vērodami garām peldošos mākoņus un iekrizdami nometnes ugunskura dūmu saldajās skavās, mēs atstājam pilsētas troksni un ekonomisko izaugsmi kaut kur ļoti, ļoti tālu. Kā saka Freds Jisi – reizēm jākļūst apgrēcīgi laiskam un jābūt pilnīgi vienam.

Otra igauņu filma ir komisks pieaugšanas stāsts, režisora Lauri Randla debijas spēlfilma "Ardievu, PSRS / Hüvasti, NSVL / Goodbye Soviet Union" (2020). Vientuļās mātes studentes dēlu Johannesu audzina vecvecāki, kamēr viņa hipijiskā mamma protestē pret karu Afganistānā. Spēcīgie raksturi nespēj sadzīvot, un māte ar VDK palīdzību slepus dodas strādāt uz Somiju, bet Johannesam vienam jātiek galā ar dzīves grūtībām. Viņš neglābjami iemīlas klasesbiedrenē Verā, riskē, iesaistās kautiņos un saņem sodu… kamēr fonā risinās Ļaunuma impērijas sabrukums. Ļeņini krīt un viņus nomaina Bārbijas, krokodils Gena un moskviči spiesti paiet malā, lai dotu ceļu Rietumiem, kas nu ir plaši vaļā.

Baltijas filmu dienas Latvijā nu jau tradicionāli norisinās kinoteātrī "Splendid Palace", jo Baltijas valstu kino institūcijas arī pandēmijas apstākļos uztur iespēju skatīties filmas klātienē, kinoteātra zālē. Šogad Baltijas filmu dienu seansi notiek "Splendid Palace" Mazajā zālē, ieeja uz visiem seansiem – bez maksas, vietu skaits ierobežots.

Valstī noteikto epidemioloģiskās drošības nosacījumu dēļ filmu seansi būs pieejami personām, kas var uzrādīt derīgu Covid-19 sertifikātu. Ierodoties uz seansu, sertifikāts var tikt uzrādīts vai nu digitāli (kā QR kods viedtālrunī vai tml.), vai arī papīra izdrukas veidā; līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam. Respektējot šādu ieejas kārtību, apmeklētājiem uz seansu jāierodas savlaicīgi.

Iepriekšēja pieteikšanās seansa apmeklējumam sākot ar 17. augustu tiešsaistē, aizpildot reģistrācijas formu, kurā jānorāda konkrētās filmas seanss, skatītāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese. Pēc reģistrācijas uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts ielūgums.