Šanhajas festivālā Ķīnā rādīs Latvijas filmas

Sestdien, 15. jūnijā, Ķīnas lielpilsētā Šanhajā sākas kinofestivāls, uz kuru dodas Latvijas delegācija, jo festivāla programmā dažādos konkursos iekļautas piecas Latvijas filmas – "Laika tilti", "Tēvs Nakts", Lote un pazudušie pūķi", "Projām" un "Bille". Uz Ķīnu ceļo arī mazās Billes lomas tēlotāja Rūta Kronberga, portālu "Delfi" informē Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Šanhajas starptautiskais kinofestivāls (SIFF) jau vairākus gadus īpaši akcentē sadarbības veicināšanu, kino kultūras popularizāciju un filmu apmaiņu starp Ķīnu, citām Āzijas valstīm un Eiropu. Jau 2017. gadā šajā festivālā Ķīnas globālās iniciatīvas "Road and Belt" ietvaros tika parakstīta vienošanās starp vairākām Eiropas un Āzijas valstu kinoinstitūcijām un festivāliem, šīs vienošanās dalībvalsts ir arī Latvija.

Iniciatīvas "Road and Belt" vārdā ir nosaukta arī viena atsevišķa programma Šanhajas festivāla sarežģītajā struktūrā – nedēļu ilga filmu izrādīšana, kuras finālā tiks piešķirtas balvas labākajai filmai, labākajam režisoram un arī Skatītāju balva. Šajā programmā uz balvām var cerēt arī Latvijas Simtgades filma "Bille"; pēc festivāla ielūguma filmu pavadīt dodas Billes mātes lomas tēlotāja Elīna Vāne un pati Bille – Rūta Kronberga, kurai tas ir pirmais tālais ceļojums ārpus Eiropas. Pieci filmas "Bille" seansi paredzēti jau no 16. jūnija, "Road and Belt" nedēļa noslēdzas

23. jūnijā.

Šanhajas festivāla galvenā balva ir "Gold Goblet / Zelta kauss", un Latvijas filmas uz šo balvu pretendē gan dokumentālā kino, gan animācijas kategorijā, kur konkurence bijusi ļoti sīva – par katru balvu sacenšas tikai piecas filmas. Latvijas un Baltijas dokumentālo kino pārstāv studijas "VFS Films" kopražojums, Simtgades filma "Laika tilti "par Baltijas dokumentālā kino klasiķiem (pieci seansi 16.-23.06.), savukārt animācijas konkursā startē Latvijas un Igaunijas kopražojuma filma "Lote un pazudušie pūķi" (četri seansi 15.-22.06.). "Zelta kausa" balvu pasniegšanas ceremonija notiks 21. jūnijā.

Šanhajas festivāla ievērojamais mērogs ir strukturēts daudzās un dažādās filmu programmās, viena no tām ir "SIFF Animation", kuras vadmotīvs – iepazīstināt gan ar tradicionāli spēcīgo japāņu animāciju, gan "nenovērtēt par zemu izcilus darbus no pārējās pasaules". Šajā sadaļā iekļauta Latvijas režisora Ginta Zilbaloža pilnmetrāžas filma "Projām / Away", un autors uz Ķīnu dodas gandrīz taisni no Anesī festivāla Francijā.

Savukārt visai plašajā festivāla sadaļā "SIFF Kaleidoscope", kas ir vēl sadalīta tematiskās apakšprogrammās, atrodama vēl viena Latvijas Simtgades filma – Dāvja Sīmaņa spēlfilma "Tēvs Nakts", kas ievietota programmā ar nosaukumu "Dancing With Fire and War".

Šanhaja ir pilsēta Ķīnas austrumos, Jandzi upes krastos, un ik pa laikam sacenšas par pasaulē lielākās pilsētas titulu – tajā ir apmēram 26 miljoni iedzīvotāju. Šanhajas kinofestivāls dibināts 1993. gadā, ir nozīmīgākais A klases festivāls Ķīnā un šogad notiek 22. reizi. Jau trešo gadu uz Šanhajas festivālu dodas arī Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma, kurai šogad plānota prezentācija par Latvijas filmu nozari un tās starptautisko kapacitāti kopražojumos un filmu servisa darbos.