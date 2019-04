Pāvels Griškovs LTV daudzsēriju filmā "Sarkanais mežs" atveido kapteini Dubinu. Dubins nav vienkārši sliktais tēls, viņa aukstasinībai ir saknes, kas saistītas ar varoņa pagātni. Viņa vecāki nosūtīti uz Gulagu, bet dēls ievietots bērnunamā. Viņš izaug ar pārliecību, ka viņa māte ir dzimtene, bet tēvs – "dižais Staļins". "Viņa uzdevums ir nodibināt padomju varu Latvijā. Viņš ir jauns un grib sasniegt augstus rezultātus, atbildīgs un uzticams kareivis savai tautai," par savu varoni saka Pāvels. Dokumentālās filmas "Sarkanais mežs. Aizkadri" veidotājiem Pāvels atzīst, ka Dubins savā ziņā ir karjerists.

Dubins ir pakļauts augstākai varai, kas pieprasa no saviem padotajiem rezultātus, lai cik skarbi un nepieņemami tas neizklausītos. Vaicāts, ko jutis, emocionāli iedziļinoties tēlā, Pāvels atzīst, ka viegli tas nav bijis. Veidot Dubina tēlu Pāvelam palīdzējis varoņa sportiskums un laikmeta diktētā "vai nu tu, vai tevi" apziņa. "Mans uzdevums ir attīrīt teritoriju priekš padomju varas, un to es arī daru. Ja kādā brīdī tu izrādīsi vājumu, tavi padotie uzreiz to sapratīs," disciplīnas nozīmi un savas sajūtas skaidro Pāvels. Aktieris velk arī paralēles ar sportu – Dubins scenārijā veidots kā sportisks tēls, un sportisti pilda treneru uzdevumus. Šī apziņa palīdzējusi arī emocionāli smagākajās – nogalināšanas ainās.

Aukstasinīgais Dubins pilda uzdevumus pēc vislabākās sirdsapziņas – pēc savas vērtību sistēmas skalas. "Nav skaidrs kāpēc tu to dari, bet tev ir uzdevums. Varbūt pēc tam tu guli mājās un raudi no savām iekšējām sāpēm, jo es domāju, ka arī viņš ir cilvēks, bet brīdī, kad viņš ir padoto priekšā, viņš izvelk savu pistoli un [nogalina]," prāto Pāvels. "Apkārtējo uzdevums ir baidīties," uzsver aktieris, "ja cilvēki nebaidīsies, viņi nepakļausies."

Pāvels augstu novērtē radošās komandas darbu tēlu izstrādē. "Kad es izlasīju savu scenāriju, man patika, kā režisors mēģina atklāt katru cilvēku – kā viņš dzīvo, kāpēc viņš dara to, ko dara. Principā šis stāsts ir par dažādiem cilvēkiem," secina aktieris. Dubinam "Sarkanajā mežā" ir sieva, ar kuru kopā viņš mitinās komunālajā dzīvoklī, viņam ir šoferis un tiek atklāta viņa ikdiena. Pāvels atklāj, ka īpaši Dubina lomai izstrādājis stāju – kā piecelties, kā izturēties dažādās situācijās. "Dzīvē es rīkotos pavisam citādāk, bet tāda ir tā loma. Tāds ir aktiera uzdevums – iejusties, lai cilvēki, ekrāna otrā pusē saprastu, kāpēc viņš tā rīkojas," atzīst Pāvels.

Tieši tāpat kā citiem meža ainās iesaistītajiem aktieriem, arī Pāvelam tās fiziski bija vissarežģītākās, jo vasaras karstākajās dienās filmēties pilnā kapteiņa ekipējumā – ar biezu šineli, zābakiem un cepuri – nav viegli. Pāvels gan apliecina, ka meža filmēšanā tikpat sarežģīti bijis panākt sava varoņa emocionālās gammas atveidi Dubina stājā un skatienā. "Kā panākt sajūtu, ka apkārt var būt meža brāļi? Kāds ir tas skatiens, kā tu vēro mežā?" retoriski vaicā aktieris. "Tas nav parasts mežs, kurā ejam sēņot. Aiz katra koka var būt kāds meža brālis, kas tevi var nogalināt. Vai otrādi – viņš slēpjas no tevis, un tu esi viņa bieds. Tā ir ļoti interesanta sajūta," secina Pāvels.

Jau ziņots, ka seriāla "Sarkanais mežs" notikumi risinās 1949. gadā, kad angļu izlūkdienests MI6 cenšas iegūt informāciju par situāciju Padomju Savienības okupētajā Baltijā. Vitolds kopā ar citiem latviešiem ikdienā strādā smagu darbu karjeros, bet Velta ir medmāsa hospitālī. Viņi sapņo doties uz ASV, krāj naudu, plāno kāzas un kārto nepieciešamos dokumentus, jo ASV rūpīgi atlasa emigrantus. Taču Vitolds izlemj piedalīties misijā dzimtenē, un cerība mainīt vēsturi, maina viņa dzīvi.

Seriāla režisors idejas autors – Normunds Pucis, scenārija autori – Ivo Briedis, Matīss Gricmanis, Armands Zvirbulis, režisors inscenētājs – Armands Zvirbulis. Galvenajā – bijušā leģionāra Vitolda Reķa – lomā iejuties jaunais aktieris Jēkabs Reinis, viņa līgavu Veltu atveido Agnese Cīrule.