Sergejs Lozņica: 'Man nav līdzjūtības pret tiem, kas dodas nogalināt'

Šogad Kannu kinofestivālā tika demonstrēta režisora Sergeja Lozņicas jaunākā filma "Dabiskās iznīcības vēsture" (The Natural History of Destruction). Tā ir pilnībā no arhīva materiāliem veidota dokumentālā filma, iedvesmojoties no vācu rakstnieka V.G. Zēbalda tāda paša nosaukuma grāmatas. Vienā no tās esejām stāstīts par sabiedroto valstu ieplānoto Vācijas pilsētu masveida bombardēšanu Otrā pasaules kara laikā. Filma iecerēta jau sen, taču tika pabeigta līdz ar jauno, šausminošo Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Baltkrievu izcelsmes ukraiņu režisors Sergejs Lozņica sevi sauc par pasaules pilsoni. Viņš ir regulārs viesis uz Eiropas kinofestivālu sarkanajiem paklājiem, bet viņa filmas, kā dokumentālās, tā arī spēlfilmas runā par smagām vēstures tēmām un cilvēku likteņiem. Vairākas filmas tapušas arī Latvijā.

Krievijas iebrukuma Ukrainā laikā Lozņica iemantojis pretrunīga mākslinieka slavu. Īsi pēc kara sākuma viņš pauda asu un kategorisku nosodījumu Krievijas agresijai. Jau šī gada 28. februāri Lozņica izstājies no Eiropas Kinoakadēmijas locekļu rindām, jo vadošā Eiropas kinematogrāfa institūcija nebija vēl paudusi solidaritāti ar Ukrainu. Kad dienu vēlāk Eiropas kinoakadēmija paziņoja, ka Krievijas filmas nevarēs pretendēt uz Eiropas kinoakadēmijas balvu, Lozņica bija neizpratnē par šādu lēmumu. "Daudzi mani draugi un kolēģi Krievijā ir pret šo ārprātīgo karu. Viņi ir tādi paši agresora upuri kā mēs," šī gada martā sacīja režisors. Viņš sacīja, ka par cilvēku runā viņa darbi, nevis viņa pase.

Savukārt pēc pāris nedēļām Lozņica krita Ukrainas kinoakadēmijas nežēlastībā un tika izslēgts no tās rindām. Iemesls – atteikšanās boikotēt Krievijas filmas. Turklāt Lozņicas darbi jau kara laikā tika demonstrēti krievu kino festivālā "No Ļvivas līdz Urāliem", kas notika Francijas pilsētā Nantē.

"Tagad, kad Ukraina ar visiem spēkiem aizstāv savu neatkarību, katra ukraiņa retorikā īpaši svarīgai jābūt viņa nacionālajai identitātei. Šeit nevar būt nekādu kompromisu," bija teikts Ukrainas kinoakadēmijas paziņojumā. Režisors uz šo vēstījumu reaģēja, nosaucot Ukrainas kinoakadēmiju par nacistiem, kas "pasniedz dāvanu krievu propagandistiem".

"Delfi" bija iespēja satikt režisoru Kannās, lai runātu gan par viņa jaunāko filmu, gan attiecībām ar krievu kultūru.