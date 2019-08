Seriāls 'Draugi' otro gadu kļuvis par straumētāko pārraidi Lielbritānijā

Otro gadu pēc kārtas Lielbritānijā visvairāk straumētā televīzijas pārraide ir ASV situāciju komēdija "Friends" ("Draugi"), kuras uzņemšana tika izbeigta jau pirms 15 gadiem.

Seriāla ekrāna dzīve sākās 1994. gadā, un šobrīd tas ir pieejams straumēšanas pakalpojumā "Netflix". No kopējā straumēšanas apjoma Lielbritānijā "Friends" straumēšana veido 2%, liecina Lielbritānijas raidorganizāciju regulatora "Ofcom" aplēses, kas publicētas ikgadējā ziņojumā "Media Nation".

Pērn laikraksts "New York Times" ziņoja, ka "Netflix" samaksājis 100 miljonus dolāru par tiesībām straumēt "Friends" līdz 2019. gada beigām.

"Amazon" auto tematikai veltītā pārraide "The Grand Tour" ierindojusies otrajā vietā. Pirmajā pieciniekā pārējie ir "Netflix" seriāli "You", "The Good Place" un "Brooklyn Nine-Nine".

Pavisam Lielbritānijā ir 19,1 miljons straumēšanas pakalpojumu abonentu. Vispopulārākais straumēšanas pakalpojums, ievērojami apsteidzot konkurentus, ir "Netflix".