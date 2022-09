'Sievietes tiek reducētas līdz ķermeņiem.' Dāņu aktrise Holivudā - Konija Nīlsena

Dāņu aktrise Konija Nīlsena nebūs sveša arī latviešu kinoskatītājiem – viņa redzama gana spilgtās un atmiņā paliekošās lomās tādos Holivudas blokbāsteros kā "Gladiators", "Brīnumsieviete" un gluži nesenajā Boba Odenkērka vainagotajā grāvējā "Neviens". Šogad televīzijas kanāls "Viaplay" piedāvāja aktrises jaunāko darbu, viņas pašas izlolotu miniseriālu "The Dreamer – Becoming Karen Blixen", kurā viņa iejutusies pasaulē populārākās dāņu rakstnieces Karenas Bliksenas dzīvē. Portālam "Delfi" bija iespēja uzaicināt aktrisi uz nelielu sarunu.



Dāņu rakstniece Karena Bliksena, kuras biogrāfija un literārie darbi izmantoti seriāla "The Dreamer" pamatā, bieži tiek minēta kā viena no dāņu literatūras ievērojamākajiem pārstāvjiem līdzās Hansam Kristianam Andersenam, Sērenam Kirkegoram un Pēteram Hēgam. Latviešu lasītāji šajā ziņā nevar justies apdalīti – jau kopš 90. gadu vidus Bliksenas grāmatas latviešu valodā Pētera Jankava tulkojumā iznākušas ar apskaužamu regularitāti, un to vainagojis pagājušogad izdotais krājums "Pēdējie stāsti".

"Pusaudža gados visi Dānijā lasa Karenu Bliksenu," pauž Konija Nīlsena, kas seriālā ir ne tikai galvenās lomas atveidotāja, bet arī producente un tā idejas autore, atbildot uz jautājumu par savu personisko saikni ar rakstnieces tekstiem. "Mani tik ļoti aizrāva viņas spēja radīt teju melanholisku, eksistenciālu pieredzi. Viņas valodas izjūta ir ārkārtīgi smalka. Manā jaunībā viņas darbi atstāja uz mani neatgriezenisku iespaidu."

Rakstnieces stāstus literatūras kritiķis Guntis Berelis nodēvējis par "virtuozi barokālu stilizāciju" un "postmodernu simulāciju" ar lielu Romantisma laikmeta autoru ietekmi. Taču droši vien zināmākais un populārākais ir viņas autobiogrāfiskais darbs "Prom no Āfrikas", kurā Bliksena vēsta par savu dzīvi Kenijā, kur nodarbojās ar kafijas audzēšanu. Tur viņa pavadīja vairāk nekā 15 gadus, no 1914. līdz 1931. gadam, kad plantāciju nopostīja ugunsgrēks, piespiežot rakstnieci pamest iemīļoto Āfriku.