Signes Baumanes filma 'Mans laulību projekts' nominēta Eiropas kinoakadēmijas balvai

Ņujorkā dzīvojošās un strādājošās latviešu režisores Signes Baumanes jaunākā filma "Mans laulību projekts" nominēta Eiropas kinoakadēmijas balvai kategorijā "Labākā animācijas filmas", trešdien, 19. oktobrī, medijiem pavēstīja Eiropas kinoakadēmijas pārstāvji.

Šobrīd paziņoti pretendenti komēdijas, pilnmetrāžas animācijas filmu un īsfilmu kategorijās. Eiropas kinoakadēmijas balvas pasniegšanas ceremonija šogad notiks 10. decembrī Reikjavikā, Islandē.

Filma, kas tiek pieteikta kā animācijas mūzikls pieaugušajiem, Latvijas pirmizrādi piedzīvoja Rīgas starptautiskā kinofestivāla atklāšanā un saņēma nedalītu skatītāju sajūsmu un stāvovācijas. Filma ir šobrīd skatāma kinoteātros Latvijā.

Režisore Signe Baumane saka: "Esmu ļoti priecīga, ka filmu ir novērtējuši Eiropas profesionāļi! Personīgi man arī liekas ļoti būtiski, ka šāds Austrumeiropas sievietes stāsts tiek pamanīts un atzīmēts ar nomināciju, un ļoti ceru, ka šī nominācija filmu satuvinās ar Eiropas skatītāju!"

Pasaules pirmizrādi Baumanes darbs piedzīvoja prestižajā Traibekas filmu festivālā Ņujorkā, tā izrādīta arī animācijas žanram būtiskajā Ansī festivālā Francijā, un saņēmusi starptautisku uzmanību arī citos nozares pasākumos.

Filmas galvenā varone ir jauna sieviete Zelma, kura pieaug un meklē mīlestību. Mītiskās Sirēnas māca tiekties pēc ideālās laulības, taču ilūzijas sabrūk, kad Bioloģija ar saviem hormonu un neironu signāliem sāk iespaidot Zelmas uzvedību un emocijas.



Šobrīd zināmie Eiropas kinoakadēmijas balvas pretendenti.

Labākā Eiropas komēdija:

"Cop Secret" (Islande);

"The Good Boss" (Spānija);

|"The Divide" (Francija).

Labākā Eiropas pilnmetrāžas animācijas filma:

"Little Nicholas – Happy As Can Be" (Francija, Luksemburga);

"My Love Affair With Marriage" (Latvija, ASV, Luksemburga);

"My Neighbors' Neighbors" (Francija);

"No Dogs Or Italians Allowed" (Francija, Itālija, Beļģija, Šveice, Portugāle);

"Oink" (Nīderlande, Beļģija).

Labākā Eiropas īsfilma:

"Granny's Sexual Life" (Slovēnija, Francija);

"Ice Merchants" (Čehija, Slovākija);

"Techno, Mama" (Lietuva);

"Will My Parents Come To See Me" (Austrija, Vācija, Somālija).

Eiropas kinoakadēmijas balvas šogad tika pasniegtas 35. reizi. Covid-19 pandēmijas dēļ ceremonija iepriekšējos gadus notika daļēji klātienē un daļēji attālināti. Atgādinām, ka 2014. gadā prestižais pasākums notika Rīgā.