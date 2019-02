Slavenā Ai Veiveija darbs cenzēts no jaunās filmas 'Berlin, I Love You'

Slavenā ķīniešu mākslinieka un disidenta Ai VeiVeija veidotā novele cenzēta no jaunās filmas "Berlin, I Love You", jo viņa dalība filmas tapšanā nav patikusi vairākiem filmas izplatītājiem un investoriem, tieši sensitīvo attiecību ar Ķīnu dēļ, vēsta ārvalstu mediji.

Ai Veivejs savā Vācijas galvaspilsētai veltītās filmas novelē runā par šķiru ģimeni, veltot to savam piecus gadus vecajam dēlam Ai Lao.

"Tas bija jauks darbs, nedaudz skumjš. Taču tajā nebija nekā politiska," medijiem pauda pats mākslinieks.

Filmas gala versija pirmizrādi ASV piedzīvoja šā gada februārī, tomēr tajā Ai Veiveja veikums nav bijis atrodams.

"Kad to uzzināju, biju ļoti dusmīgs. Tas ir nomācoši, redzēt, ka Rietumu institūcijas šādā veidā sadarbojas ar Ķīnas cenzoriem," pauda mākslinieks.

Kinolentē, kas veltīta Berlīnei filmējušās Keira Naitlija, Helena Mirrena, Mikijs Rurks un Luks Vilsons. "Berlin, I Love You" ir cikla "Cities of Love" filma. Iepriekš tapušas filmas "Paris, je t'aime" un "New York, I Love You". Tradicionāli to tapšanai tiek piesaistīti starptautiski pazīstami mākslinieki un režisori, kas veido dažādas īsas kinonoveles konkrētā pilsētā, bet kopā tās visas veido vienotu vēstījumu.

Kā apgalvo divi no filmas producentiem – Klauss Klauzens un Eda Reizere, viņi esot cīnījušies par Ai Veiveja veidotās filmas daļas atstāšanu, tomēr spiediens no izplatītājiem bijis tik liels, ka viņiem nav bijusi izvēle: "Atsevišķi izplatītāji pauda, ka atteiksies no filmas, ja tajā būs Ai VeiVeja veidotais fragments. Mēs bijām izmisuši un, vienalga kādu lēmumu pieņemtu, mēs būtu zaudētāji."

Kā pauž "The New York Times", šis ir viens no jaunākajiem piemēriem, kas parāda, kā Ķīnas cenzūra darbojas tālu aiz valsts robežām. Tāpat medijs raksta, ka pēdējos gados ievērojami palielinājusies Ķīnas ietekme uz Holivudu un to kā filmās tiek atainota šī valsts.

Ai Veivejs ir viens no labāk zināmajiem mūsdienu ķīniešu māksliniekiem, kurš šobrīd dzīvo Berlīnē. Viņš pazīstams arī kā skaļš Ķīnas politikas un varas aparāta kritiķis. 2011. gadā viņš Ķīnā slepeni tika turēts 81 dienu ilgā apcietinājumā.