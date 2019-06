Dāvidu Ogrodņiku (Dawid Ogrodnik) dēvē par vienu no poļu teātra un kino lielajām cerībām, kas pēc Krakovas Teātra akadēmijas beigšanas 2012. gadā to vien dara, kā kāpj pa karjeras kāpnēm. Līdztekus darbībai atzītajā "TR Warszawa" teātrī viņš piedalījies vairāk nekā 20 televīzijas un kino projektos, no kuriem īpaši izceļama Mačeja Piepšica (Maciej Pieprzyca) filma "Chce sie zyc" (Life Feels Good), kurā viņš atveido ar cerebrālo trieku slimu vīrieti, kā arī viena no galvenajām lomām slavenā poļu režisora Pāvela Pavļikovska filmā "Ida", kas saņēma "Oskara" balvu kategorijā "Labākā filma svešvalodā", kā arī Eiropas kinoakadēmijas labākās filmas balvu.

Dāvida Ogrodņika pēdējais veikums ir ļaundara Andžeja atveidojums Jura Kursieša drāmā "Oļegs", kas pasaules pirmizrādi piedzīvoja šī gada Kannu kinofestivāla sadaļā "Directors' Fortnight", tādējādi kļūstot vien par trešo latviešu pilnmetrāžas spēlfilmu, kas jebkad izrādīta prestižajā kinofestivālā.

Ar Dāvidu tikos Kannās nākamajā dienā pēc pirmizrādes, lai uzzinātu ko vairāk par viņa pieredzi, atveidojot nebūt ne vienkāršu tēlu, par sadarbību ar Juri Kursieti un pieredzi ar godalgoto Pavļikovski, taču aizrunājāmies līdz dzimumu stereotipiem un sabiedrības klišejām, nonākot līdz patiesi dvēseliskām un personīgām atklāsmēm.