Spaiks Lī vadīs Kannu kinofestivāla žūriju

ASV kinorežisors Spaiks Lī šogad vadīs Kannu kinofestivāla žūriju, kļūstot par pirmo melnādaino prestižajā žūrijas prezidenta amatā.

"Oskara" balvas laureāts, kas ir pazīstams ar tādiem darbiem kā "BlacKkKlansman", "Do The Right Thing" un "Malcolm X", jau bija izraudzīts par 2020. gada festivāla prezidentu.

Tomēr Ņujorkas kinematogrāfists tā arī nenonāca līdz Franču Rivjērai, jo pandēmijas dēļ festivāls, kas tradicionāli pulcē spilgtākās kino pasaules zvaigznes, pērn tika atcelts.

Tā vietā tika sarīkots trīs dienu mini pasākums bez ierastā krāšņuma un spozmes.

Tomēr Lī piedāvāta vēl viena iespēja, un viņš uzņēmies pienākumus lemt par to, kam piešķirt Kannu galveno balvu "Zelta palmas zaru".

Konkurss plānots no 6. līdz 17. jūlijam.

"Es ar dziļu pazemību pieņemu jūsu piedāvājumu būt par prezidentu," video vēstījumā, ko otrdien tviterī publiskojuši festivāla rīkotāji, pauda režisors. "Tas būs lieliski."

Lī atgādināja, ka viņa pirmā filma 1986. gada komēdijdrāma "She's Gotta Have It" savulaik izrādīta Kannās, dēvējot to par "iepazīstināšanu ar kino pasauli".

63 gadus vecais režisors video noslēgumā sacīja: "Rezervējiet man lidojumu tūlīt! Mana sieva un es braucam!"