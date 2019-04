Spēlfilmu 'Bille' demonstrēs kinofestivālos visā pasaulē

Filmu studijas "Deviņi" veidotā pilnmetrāžas spēlfilma "Bille" aktīvi piedalās filmu festivālos gan Eiropā, gan Āzijā, portālu "Delfi" informē filmas veidotāji.

Eiropas filmu festivāla ietvaros Čehijā sadarbībā ar Latvijas vēstniecību tiek organizēti speciāli filmas "Bille" seansi 5. aprīlī Brno un 6. aprīlī Prāgā. Tajos piedalīsies arī filmas režisore Ināra Kolmane. Savu oficiālo pirmizrādi Čehijā, kas ir viena no filmas kopražotājām, maija beigās "Bille" piedzīvos ZLIN filmu festivālā, kas ir lielākais un vecākais Bērnu un jauniešu filmu festivāls pasaulē un šogad notiks jau 59. reizi.

Savukārt aprīļa beigās "Bille" dosies uz Āziju, piedaloties FAJR filmu festivālā Irānā. Festivāls, kurš akcentē filmas, kas meklē taisnīgumu un izgaismo morāles vērtības, Teherānā notiks jau 37. reizi. Tūlīt pēc tam "Bille" atgriezīsies Eiropā, piedaloties Kristiansandas Bērnu filmu festivālā Norvēģijā, kā arī sadarbībā ar Latvijas ģenerālkonsulātu 24. maijā tiks izrādīta Baltijas filmu dienās Sanktpēterburgā.

Sadarbībā ar Filmu studiju "Deviņi", "Bille" aktīvi tiek skatīta arī diasporās gan Eiropā, gan ASV. Kā atgādina filmas veidotāji, joprojām visiem interesentiem ir iespēja sazināties ar filmas komandu, "Facebook" meklējot "Bille the Film", un noorganizēt filmas rādīšanu arī savā apkaimē.

Režisores Ināras Kolmanes veidotā pilnmetrāžas spēlfilma "Bille", kas ieguvusi gan Nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps" kā Labākā pilnmetrāžas spēlfilma, gan saņēmusi Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balvu "Kilograms kultūras" kategorijā "Kino", tapusi pēc rakstnieces Vizmas Belševicas daļēji autobiogrāfiskā romāna "Bille" motīviem.

Filmas operators Jurģis Kmins, par savu izcilo darbu saņēmis prestižo The IMAGO "International Award for Best Cinematography" balvu kategorijā "labākie jaunie operatori".

Filma skatītājus ieved 30. gadu Ulmaņlaiku Latvijā, kur bagātajiem ir savas ielas, bet nabagajiem savas un kur mazā meitene Bille par spīti grūtajai ikdienai un vecāku mīlestības trūkumam nezaudē dzīvesprieku un apņēmību dzīvē "izsisties uz augšu".

Titullomu filmā atveido Rūta Kronberga, Billes mammas lomā iejutusies Elīna Vāne, savukārt tēvu spēlē Artūrs Skrastiņš. Vecmāmiņas lomu atveido Lolita Cauka. Filmā piedalās arī citi pazīstami latviešu aktieri – Lilita Ozoliņa, Gundars Āboliņš, Guna Zariņa, Pēteris Liepiņš, Vilis Daudziņš, Maija Doveika, Ilze Vazdika, Dace Makovska, Dace Bonāte, Agris Māsēns, Leons Krivāns un citi.

Savu starptautisko pirmizrādi "Bille" piedzīvoja kinofestivāla "Tallinn Black Nights Film Festival". Filma tapusi kā Latvijas, Lietuvas un Čehijas kopražojums, pamata finansējumu saņemot Nacionālā Kino centra programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei".

Latvijā filma skatāma filmu platformā "Shortcut", gan nopērkama DVD, papildu iegūstot pieeju gan filmas aizkadriem, gan fotogrāfa Jāņa Deinata bildēm no filmēšanas laukuma.