'Splendid Palace' norisināsies Baltijas valstu studentu kinofestivāls

Otrdien, 1. oktobrī, kinoteātrī "Splendid Palace" norisināsies otrais starptautiskais Baltijas valstu mākslas augstskolu absolventu "Studentu kinoFEST'S", kurā nonstop kino vakarā tiks izrādīti labāko autoru darbi, portālu "Delfi" informē kinoteātra pārstāvji.

Konkursam tika saņemti 33 pieteikumi no dažādu Baltijas valstu mākslas augstskolu absolventiem. Konkursa komisija ir izvērtējusi visus iesūtītos darbus un par 13 labākajām filmām un to autoriem ir atzinusi:

- "Skaista mana tēvu zeme", režisore Eleonora Stabiņa (RISEBA);

- "Ābolu Vīrs", režisore Aija Hermane (RISEBA);

- "Vilku nakts", režisore Marta Botere (Latvijas Kultūras akadēmija);

- "Zaķis", režisors Mārtiņš Gaušis (Latvijas Kultūras akadēmija);

- "Diskrēts", režisors Žulijennuhums Kuļibaļi (Latvijas Kultūras akadēmija);

- "Mākslas mecenāts", režisors Oskars Zikmanis (Liepājas Universitāte);

- "Unelemus", režisore Piret Lindau (Igaunijas Mākslas akadēmija);

- "Snapped", režisore Lisa Scharf (Igaunijas Mākslas akadēmija);

- "Hound Out", režisore Anna Eespere (Igaunijas Mākslas akadēmija);

- "Zorg 2", režisors Auden Lincoln-Vogel (Igaunijas Mākslas akadēmija);

- "Dream Cream", režisors Noam Sussman (Igaunijas Mākslas akadēmija);

- "I Thought I Was a Superman", režisore Nele Aunap (Baltijas Filmu un Mediju skola);

- "Ballena: between land and sea", režisore Alessandra Baltodano (Tallinas Universitāte).

Filmas uz kinoteātra "Splendid Palace" lielā ekrāna tiks demonstrētas 1. oktobrī no pulksten 18.00 līdz 22.00.

Žūrijā darbojās: režisore Anna Viduleja, režisors Matīss Kaža un aktrise, kostīmu māksliniece Jana Čivžele izvērtēs finālistu iesūtītos darbus.

Labākais autors saņems SIA "Cinevera LV" un SIA "Arkogints" kopā sarūpētu galveno balvu – 2000 eiro profesionālas gaismošanas un kino filmēšanas tehnikas nomai.

"Studentu kinoFEST'S" jaunajiem profesionāļiem – filmu režijas, TV un video operatoriem vai audio-vizuālās mākslas nozares absolventiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ir nozīmīga publicitātes un iepazīšanās iespēja. Ne mazāk būtisks šāds pasākums ir arī jauno talantu potenciālajiem darba devējiem radošajās industrijās, kā arī studējošajiem un studēt gribošajiem jauniešiem, kuri savu dzīvi vēlas saistīt ar kino.

Biļetes iegādājamas kinoteātra "Splendid Palace" kasē un internetā.