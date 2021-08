'Splendid Palace' svinēs franču kulta filmas 'Amēlija' 20. gadskārtu

Piektdien, 10. septembrī, pulksten 19 kinoteātrī "Splendid Palace" par godu tā 98. kino sezonas atklāšanai tiks svinēta leģendāras franču filmas "Amēlija" (Amélie, 2001)20. jubileja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Režisora Žana Pjēra Ženē (Jean-Pierre Jeunet) filma, kā raksta kinoteātra pārstāvji, līdzinās "saldu nianšu pilnai konfekšu kārbai, kur katrs kadrs veldzē sirdi, jūtas un acis. Pirms 20. gadiem "Amēlija" izraisīja kaut ko līdzīgu kino revolūcijai."

Stāsts par naivo, bet dāsno meiteni Amēliju, kuru atveido Odrija Tatū (Audrey Tautou) jau ir kļuvis par klasiku ar unikālu vizuālo stilu, citējot pasaules mīlas stāstus mūzikā, kino un glezniecībā. Lai kliedētu savu vientulību, Amēlija, kurai vienmēr sirds sitās mazliet straujāk nekā citām meitenēm, rada savu laimīgo pasauli, no kuras tiek labums, katram, kas ar to saskaras.

Režisors Žans Pjērs Ženē savās filmās "Pazudušo bērnu pilsēta" (La Cite des Enfants perdus, 1995), "Delikateses" (Delicatessen,1991) vienmēr ir darbojies uz realitātes un fantāzijas robežas, to pārkāpjot gan vienā, gan otrā virzienā.

""Amēlija" ir uzņemta princeses Diānas nāves gadā, ko jaunā oficiante redz dokumentālos kadros televizorā un izdara savai dzīvei būtiskus secinājumus. Filma ir pilna ar kultūratsaucēm un citātiem. Amēlija iedomājas sevi pompozā viesu epizodē, kas ir dokumentāls slavenās franču aktrises Sāras Bernāras (Sarah Bernhardt) bēru ceremonijas filmējums (1923). Šajā dzīvi apliecinošajā filmā caur neveiksminieku filozofu ir atsauce uz Fjodora Dostojevska romānu "Idiots"(1869). Meitene Amēlija mīl kino un zāles tumsā skatās ne tikai uz publiku, bet uz ekrānu, kur rāda režisora Fransuā Trifo (François Truffaut) filmu "Žils un Džims" (Jules et Jim) - vienu no skaistākajiem sešdesmito gadu "Franču jaunā viļņa" mīlas stāstiem, kas tolaik akcentēja dabiskumu un eksistenciālo nopietnību tēmās," filmas noskaņu atgādina pasākuma rīkotāji.

"Splendid Palace" pārstāvji atgādina arī par turpmāko kinoteātra sezonas programmu. 10. 11., 12. septembrī turpināsies pirms pandēmijas uzsāktā kultūrizglītojošo ASV dokumentālo filmu programma. "The American Film Showcase" programma sniedz iespēju visā pasaulē izrādīt godalgotas un mūsdienīgas ASV dokumentālās un neatkarīgās filmas. To veido Dienvidkalifornijas kinematogrāfijas universitāte (University of Southern California School of Cinematic Arts), atbalsta ASV valsts departamenta Izglītības un kultūras departaments (State Department's Bureau of Educational and Cultural Affair) un ASV vēstniecība Latvijā."

Programma:

10. septembrī pulksten 20 "Rītausmas klints" (The Dawn Wall, 2017), režisori: Džoss Lovels (Josh Lowel), Pīters Mortimers (Peter Mortimer);

11.septembrī pulksten 20 "Džeza vēstnieki" (The Jazz Ambassadors, 2018), režisors Hugo Bērklijs (Hugo Berkeley);

12.septembrī pulksten 20 "Pats nezināmākais" (The Most Unknown, 2018), režisors Aians Čeinijs (Ian Cheney).

Kino apmeklētājam jābūt derīgam Covid-19 vakcināciju vai izslimošanu apliecinošam sertifikātam. To var sagatavot www.covid19sertifikats.lv mājas lapā līdzi ņemot izdrukātu pdf apliecinājumu vai telefonā saglabātu QR kodu un personu apliecinošu dokumentu.