'Splendid Palace' uzsāks 10 izcilu 'road movie' žanra filmu ciklu

Ar Deivida Linča filmu "Wild at Heart" (Mežonīgie sirdī) 29. janvārī pulksten 19.00 kinoteātrī "Splendid Palace" tiks uzsākts jauns 10 filmu cikls "Desmit izcili ceļojumi", kas pievērsīsies "road movie" žanram, jeb kā to sauc kinokritiķe Daira Āboliņa – "vesternam auto laikmetā". Tās būs kino ekspertu izraudzītas desmit izcilas filmas, kuru darbība notiek ceļā un kuru varoņu likteņos īpaša loma ir auto.

Cikls piedāvās iespēju iepazīt pasaulē iemīļotā žanra labākos paraugus, kurus izvēlējušies kino eksperti. Pirms katra seansa būs sarunas par līkločiem, negaidītiem pagriezieniem, pitstopiem, ceļabiedriem un citām neatņemamām žanra sastāvdaļām aicinās kompetenti līdzbraucēji – kinokritiķi, aktieri un cilvēki, kuru ikdiena saistīta ar auto.

Pirmais no "Desmit izciliem kino ceļojumiem" būs 90. gadu "road movie" ikona, režisora Deivida Linča filma "Wild at Heart". Filmas galvenā varone Lula ir bijusi šķirta no sava mīļotā Seilora, kamēr viņš izcieš cietumsodu. Satikušies abi mīlētāji nolemj doties projām un pēc incidenta nakts klubā dodas Kalifornijas plašumos, kur viņus, cerams, neatradīs arī Lulas māmiņas Marietas nolīgtais algotais slepkava, kuram ir uzdevums glābt meitu no kriminālā mīļotā. Filma ir mīlas stāsts par spīti visam un visiem, spriedzes pilns piedzīvojums, kas tiek vēstīts ar režisoram raksturīgajiem elementiem: tā ir vienlaikus drāma un komēdija ar krietnu devu sirreālisma un vārdos neizskaidrojamā – kā jau jebkura cilvēka dzīve.

Cikla pirmā seansa līdzbraucēji – eksperti būs kinokritiķe Daira Āboliņa un autobraucējs sirdī, aktieris Uldis Dumpis.

Turpmāk ekspertu, kā Viktors Freibergs, Dita Rietuma, Pauls un Ģirts Timroti, Toms Grēviņš u. c., pavadībā kinolektorijā visa gada garumā būs skatāmi tādi žanra paraugi kā "Lietusvīrs" (Rain Man, rež. Barijs Levinsons), "Nicinājums" (Le Mepris, rež. Žans Liks Godārs), "Telma un Luīze" (Thelma & Louise, rež. Ridlijs Skots), "Blūža brāļi" (The Blues Brothers, rež. Džons Landiss), "Taksists" (Taxi Driver, rež. Mārtins Skorsēze), "Mis Saulstariņš" (Little Miss Sunshine, rež. Valērija Ferisa un Džonatans Deitons), "Trakais Pjero"(Pierrot le Fou, rež. Žans Liks Godārs), "Parīze. Teksasa" (Paris, Texas, rež. Vims Venderss) un "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" (rež. Jānis Streičs).

Pēdējos gados tematiski kino vakari kļuvuši par iecienītu žanru, kas piedāvā interesentiem ne vien noskatīties lieliskas filmas, bet arī uzzināt daudz jauna par to nozīmi kino vēsturē, noklausoties lekcijas vai sarunas pirms seansa. Jaunais kino vakaru cikls pirmo reizi piedāvā skatītājiem klasisko road movie tēmu.

"Kāpēc cilvēki dodas ceļojumos? Jauni iespaidi un ceļabiedri, iespēja aizbēgt no ikdienas rutīnas, sakārtot domas un pieņemt sev nozīmīgus lēmumus. Līdzīgu iemeslu dēļ cilvēki veldzējas "road movie" jeb ceļa filmās – tās sola piedzīvojumus, negaidītas emocijas un jaunas sajūtas. "Road movie" izveidojies kā amerikāņu kino apakšžanrs, alternatīva versija vesternam... auto laikmetā! Tātad ceļojums ar piedzīvojumu, vīrišķīgiem zēniem ar ieročiem (vai ģitārām) un liktenīgām meitenēm (der arī brunetes). Ceļa filmām piemīt smeldze, ilgošanās, mistika un dinamika – gandrīz viss, ko gaidām no labas filmas," stāsta kinokritiķe Daira Āboliņa.

