Supermena apmetnis pārdots izsolē par gandrīz 200 000 ASV dolāru

Supermena pirmais apmetnis, ko viņa lomas tēlotājs valkāja kinofilmā, ir pārdots retu Holivudas relikviju izsolē par gandrīz 200 tūkstošiem ASV dolāru, otrdien paziņoja izsoļu nams "Julien's Auctions" Losandželosā.

Apmetnis, kuru filmā "Supermens" ("Superman") bija valkājis supervaroņa lomas atveidotājs Kristofers Rīvs, pirmdien tika nosolīts par 193 750 dolāriem.

Uzņemot šo 1978. gadā izlaisto filmu, tika izmantoti pavisam seši apmetņi.

"Julien's Auctions" izsolē pirmdien tika pārdotas apmēram 400 kino relikvijas.

Starp nosolītajiem priekšmetiem bija daudzi franšīzes "Zvaigžņu ceļš" ("Star Trek") filmu kostīmi. Uniforma, kuru bija valkājis Patriks Stjūarts kapteiņa Žana Lika Pikāra lomā, tika pārdota par 28,8 tūkstošiem dolāru, bet Leonarda Nimoja valkātais Romulana kostīms no filmas "Zvaigžņu ceļš: Nākamā paaudze" ("Star Trek: The Next Generation") ieguva pircēju par 20 000 dolāru.

Dena Ekroida kombinezons no filmas "Spoku mednieki II" ("Ghostbusters II") tika pārdots par 32 000 dolāru.