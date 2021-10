Superspiegs, vīrišķības etalons un Aukstā kara simbols: 10 labākās Džeimsa Bonda filmas

Britu spiega Džeimsa Bonda jeb britu slepenā dienesta MI6 aģenta 007 tēlu radīja Jans Flemings tālajā 1953. gadā, kad iznāca romāns “Kazino “Royale””, taču nav grēks apgalvot, ka vismaz Rietumu pasaules kolektīvajā apziņā Bonda tēls pilnvērtīgi iegūla nemirstīgajā Šona Konerija atveidojumā 60. gadu pirmajā pusē. No nelielas un samērā nepretenciozas dēku filmas formāta Bonds visai ātri kļuva par globālu filmu franšīzi, liekot pamatus arī Holivudas blokbāsteram un jau mūsdienās – arī pats sekojot blokbāstera formulai. Kopš tā laika tapušas 25 Bonda oficiālās sērijas filmas, superaģenta tēlā 60 gadu laikā iejūtoties sešiem aktieriem.

Attiecībā uz Džeimsa Bonda filmām veidot topus vienmēr ir problemātiski, jo sērijai ir ārkārtīgi plaša fanu bāze ar ļoti atšķirīgu skatījumu uz Bonda kanonu un to, kas ir vērtīgākais un mazāk veiksmīgais franšīzes vēsturē. Paradoksāli, bet neraugoties uz sērijas statusu populārajā kultūrā, ko vienlaikus pavada arī atzinība no kritiķu un pētnieku puses (ar to domājot ne tik daudz filmu māksliniecisko, cik kultūras fenomena vērtību), patiešām labu filmu Bonda sērijā nav daudz. Par to varam pārliecināties, kaut vai ieskatoties lielajās filmu vērtēšanas vietnēs “IMDB” un “Rotten Tomatoes” – vidējais vērtējums Bonda filmām šeit būs ap 6 zvaigznēm no 10. Tomēr tik plašā un daudzveidīgā piedāvājumā ir iespējams atrast arī kinoklasikas pērles vai vienkārši labu kino, tāpēc piedāvāju savu Džeimsa Bonda filmu izlasi, izceļot vērtīgāko un/vai interesantāko, sākot no Šona Konerija un beidzot ar Daniela Kreiga ēru.