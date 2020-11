Tallinā apbalvoti divi Latvijas filmu projekti

Igaunijas galvaspilsētā Tallinā šonedēļ noslēdzas Ziemeļeiropā vienīgais A klases festivāls "Black Nights" (PÖFF), un laureātus vispirms nosaukusi kinoindustrijas pasākumu sadaļa "Industry@Tallinn & Baltic Event". Tajā balvas piešķirtas gan režisoram Matīsam Kažam ar projektu "Neona pavasaris", gan studijas "Lokomotīve" kopražojuma projektam ar Igauniju, spēlfilmai "Snaudošais zvērs", kuras līdzproducents Roberts Vinovskis.

Kategorijā "The Baltic Event Works in Progress", kur tiek izcelti projekti ar visspēcīgāko māksliniecisko redzējumu, balvu saņēma režisora Matīsa Kažas topošā spēlfilma "Neona pavasaris" – mūsdienu drāma par divdesmitgadnieci Laini, kura sarežģītā savas dzīves brīdī nonāk Rīgas pagrīdes elektroniskās mūzikas un reivu pasaulē, kur iepazīst jaunus draugus un no jauna atklāj savu seksualitāti, taču sāk pakāpeniski zaudēt saikni ar realitāti un savu iepriekšējo dzīvi. Filmas dramaturģija un raksturi attīstīti filmas ansambļa radošajā procesā, iedvesmojoties no reālu Rīgas jauniešu personīgās pieredzes, ar improvizāciju un etīžu palīdzību konstruēta filmas kopējā dramaturģija, kuras pamatā ir galvenās lomas tēlotājas Marijas Luīzes Meļķes un Matīsa Kažas rakstīts oriģinālscenārijs.

Žūrija apbalvoto projektu raksturo kā "mūsdienīgu un godīgu stāstu par to, kas notiek, kad pusaudžu sapņi par brīnišķīgo nākotni saduras ar skarbo realitāti, kurai nav nekā kopīga ar "Instagram" bildītēm". Balvas finansiālais apjoms ir 1500 eiro, tie domāti filmas mārketinga izdevumiem izplatīšanai Baltijas valstīs. Filmas pirmizrāde plānota 2021. gadā.

Kategorijā "Just Film Work in Progress", kuru aprūpē bērnu un jauniešu filmu festivāls "Just Film", balvu saņēmis Latvijas studijas "Lokomotīve" un producenta Roberta Vinovska sadarbības projekts ar Latvijā jau labi pazīstamo režisoru Jāku Kilmi un Igaunijas studiju "Stellar Film" – ģimenes filma "Snaudošais zvērs / The Sleeping Beast", filma "ar bērniem un par bērniem". Filmas sižets seko desmit gadus vecajam Kristjanam, kurš ir nostādīts izvēles priekšā: vai rīkoties pareizi un nostāties pret saviem draugiem, vai padoties vienaudžu spiedienam un izpatikt viņiem. Šis ir stāsts par lūzuma momentu jauna puiša dzīvē, kad viņš ir spiests pats saprast, kas ir labs un kas ir slikts.

Latvijas pusi filmas "Snaudošais" zvērs radošajā komandā pārstāv vēl arī komponists Kārlis Auzāns, skaņu režisors Matīss Krišjānis, montāžas režisors Andris Grants un virkne pēcapstrādes speciālistu. Filmas pirmizrāde plānota 2021. gadā.

Tallinas festivāls "Black Nights" šogad notiek no 13. novembra līdz 29. novembrim un, kā jau ziņots, šogad Latvija tajā plaši pārstāvēta gan ar filmām konkursos, gan ar topošajiem projektiem kinoindustrijas sadaļā "Industry@Tallinn & Baltic Event Works in Progress", kas risinājās tiešsaistē, meklējot jaunas iespējas, pārdošanas aģentus, festivālus un starptautiskās pirmizrādes ražošanā vai pēcapstrādē esošiem projektiem.