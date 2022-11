Tallinas kinofestivālā demonstrēs jaunākās Latvijas filmas

Igaunijas galvaspilsētā Tallinā 11. novembrī sākas Ziemeļeiropā vienīgais A klases festivāls "Melnās naktis / Pimedate Ööde Filmifestival", kur kuplā skaitā piedalās arī Latvijas kinoprofesionāļi, filmas un projekti.

Tallinas kinofestivālā jau tradicionāli Latvija visplašāk pārstāvēta Baltijas konkursa programmā, kurai Latvijas, Lietuvas un Igaunijas filmas atlasa starptautiski eksperti.

Latviju šogad Baltijas konkursā pārstāv Viestura Kairiša spēlfilma "Janvāris" (filmas pirmais seanss Tallinā ieplānots tieši 18. novembrī), Signes Baumanes animācijas mūzikls "Mans laulību projekts" , Staņislava Tokalova spēlfilma "Mīlulis" un Matīsa Kažas "Ūdens garša", konkursā iekļauta arī igauņu filma "Aptiekārs Melhiors", kur Latvijas studija "Film Angels Production" piedalījusies kā kopražojuma partneris.

Kā "Delfi" informē Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa, viena Latvijas spēlfilma atlasīta jauniešu filmu konkursam Just Film, kur 14 filmu konkurencē iekļauta arī Lindas Oltes debija "Māsas", bet bērnu filmu konkursā "Children's Competition" iekļauta igauņu režisora Ilmāra Rāga filma "Ēriks Akmenssirds / Erik Stoneheart", kuras ražošanā piedalījusies Latvijas studija "Lokomotīve". Tallinas kinofestivāla programmā Latviju pārstāv arī īsmetrāžas darbs – režisores Līvas Polkmanes studentu filma "Putekļsūcēju pārdevējs" iekļauta Jauno talantu īsfilmu konkursā / Shorts New Talents Competition.

Kā norāda Matīsa, festivālā ir vairākas interesantas detaļas kinovēstures cienītājiem – šogad Tallinas festivāls svin 90. gadu jubileju vienam no starptautiski pazīstamākajiem igauņu aktieriem Bruno Ojam (1932–2002), kurš Latvijā vislabāk pazīstams ar galveno lomu Oļģerta Dunkera filmā "Tauriņdeja" (1970), bet festivāla Goda seansā 16. novembrī tiks demonstrēta lietuviešu režisora Vītauta Žalakjaviča filma "Neviens negribēja mirt / Niekas nenoréjo mirti" (1966), kur nozīmīga loma ir arī Latvijas aktrisei Vijai Artmanei (1929–2008).

Atsevišķa sadaļa Tallinas festivālā veltīta jauniem aktiermākslas talantiem – iniciatīvai "Melno nakšu zvaigznes / Black Nights Stars" starptautiska žūrija ir atlasījusi astoņus jaunus, bet jau sevi apliecinājušus aktierus (septiņi no Baltijas jūras reģiona valstīm un viens no Ukrainas). Šajā jauno talantu izlasē iekļuvis arī Kārlis Arnolds Avots, kurš jau nospēlējis galvenās lomas filmās "Janvāris" un "Mīlulis"; viņš kopā ar kolēģiem īpašās trīs dienu programmas laikā piedalīsies dažādos pasākumos, kas orientēti uz jauno aktieru pieredzes un prasmju bagātināšanu, lai pavērtu viņiem ceļu starptautiskajā kinoindustrijas arēnā.

Tallinas festivāla industrijas pasākumu sadaļa "Industry@Tallinn & Baltic Event" sāksies 20. novembrī, tas ir reģiona lielākais filmu un projektu „tirgus", kurā regulāri tiekas apmēram 30 000 kinoindustrijas profesionāļu no visas pasaules un daudzas filmas uzsāk starptautisku karjeru vēl pirms pirmizrādes. Šādā „gandrīz gatavu" filmu konkurencē šogad astoņu projektu izlasē "Baltic Event Works in Progress" iekļuvušas četras Latvijas filmas, un trīs no tām veido režisores sievietes, turklāt debitējot pilnmetrāžas formātā, – Liene Linde ar filmu "Melnais samts" (producents Guntis Trekteris), Ilze Kunga-Melgaile ar filmu "Dzīve pārtraukta" (producente Aija Bērziņa) un Signe Birkova ar filmu "Lotus" (producenti Roberts Vinovskis, Dominiks Jarmakovičs); ceturtais Latvijas projekts šajā atlasē ir režisora Ivara Tontegodes mazbudžeta spēlfilma "Anna LOL" (visi projekti iepriekš atbalstīti dažādos Nacionālā Kino centra konkursos). Savukārt kopražojuma projektu izlasē BE Co-Production Market 2022 Selection iekļauta režisores Alises Zariņas topošā filma "Nospiedumi" (studija Ego Media).

Industrijas pasākumu sadaļa noslēgsies 25. novembrī, Tallinas kinofestivāla pēdējie filmu seansi būs 27. novembrī.