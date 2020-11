Tapusi jauna grūtniecības pieredzei veltīta dokumentālā filma 'Klātbūtne'

Sestdien, 14. novembrī pulksten 19.00 Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" programmā portālā filmas.lv pirmizrādi piedzīvos režisoru Lienes Lindes un Armanda Zača dokumentālā filma "Klātbūtne", kas atklāj četru Latvijas sieviešu pieredzi un pārdomas grūtniecības laikā.

Filmu, kas pretendē uz šāgada "Lielo Kristapu" divās kategorijās (labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma un labākā dokumentālās filmas režija), no 16. novembra būs iespējams noskatīties vairākās interneta platformās, informē Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Dokumentālo filmu "Klātbūtne" veidojuši divi režisori, Liene Linde un Armands Začs, un tā tapusi gandrīz četrus gadus.

Armands Začs stāsta, ka ideja par filmu radusies īsi pēc tam, kad piedzimis viņa dēls Miķelis. "Biju pārsteigts par to, cik ļoti maz zinu par sajūtām, kas var pavadīt sievieti grūtniecības laikā. Filmēšanas procesā biju patīkami pārsteigts par to, cik ļoti labprātīgi mūsu varones dalās ar savām sajūtām un pārdomām. Varētu pat teikt, ka viņās bija jūtama nepieciešamība izteikties. Es ceru, ka šī filma raisīs atklātību un padziļinās empātiju, ar kādu mēs skatām it kā pašsaprotamus mūsu dzīves procesus," stāsta režisors.

"Filmas tapšanas laikā nereti dzirdējām pārsteigtu jautājumu – vai tad šāda filma jau nepastāv? Savādi, bet Latvijā tādas nav bijis – par spīti tam, ka grūtniecība ir tēma, kas vistiešākajā mērā saistīta ar visas cilvēces turpināšanos, uz šo jautājumu pierasts lūkoties kā uz privātu vai gandrīz slepenu, par to nav pieņemts runāt skaļi vai iedziļinoties. Ar filmu Klātbūtne gribam mazināt šo slepenības gaisotni, kā arī pateikt paldies visām sievietēm, kas uzņemas grūto un vienreizējo mātes lomu," papildina filmas otra režisore Liene Linde.

Režisors Armands Začs līdz šim ir strādājis kā montāžas režisors, piemēram, spēlfilmā "Pilsēta pie upes" (2020, nominācija par montāžas režiju šī gada "Lielajam Kristapam"), dokumentālajās filmās "Spiegs, kurš mans tēvs" (2019, saņēmis "Lielo Kristapu" par montāžas režiju) un "Lustrum" (2018), spēlfilmā "Tas, ko viņi neredz" (2017). Liene Linde kā režisore veidojusi spēlfilmas "Septiņas neveikla seksa reizes" (2016) un "Četri mielasti" (2012), abas apbalvotas ar "Lielo Kristapu" kā labākās studentu filmas.

Dokumentālā filma "Klātbūtne" pietuvināti portretē četru Latvijas sieviešu grūtniecības laika stāstus un pieredzi. Horeogrāfe Rūta, gaidot otro bērnu, ilgojas atgriezties pie dejošanas. Beāte nekad nav vēlējusies bērnus, taču apzinīgi gatavojas mātes lomai. Vija otrās grūtniecības laikā baidās, vai neatkārtosies jau reiz piedzīvotā pēcdzemdību depresija. Valērijai bērns nozīmē cerību uz jaunas un labākas dzīves sākumu. Visas četras sievietes sniedz intīmu un atklātu ieskatu dzīves pārmaiņās un emocionālajos pārbaudījumos, ko piedzīvo sieviete, kas līdztekus savām pārējām sociālajām lomām uzņemas arī mātes lomu.

"Filma iznāk laikā, kad tiek daudz runāts par to, ka latviešu kino pietrūkst sieviešu stāstu. "Klātbūtne" pierāda, ka šādi stāsti ir, arī režisores mums ir. Negribētos gan to kā īpaši izcelt, bet drīzāk gan pieņemt kā normu," saka producents Guntis Trekteris. Filmas "Klātbūtne" operators ir Reinis Aristovs, skaņu režisors – Artis Dukaļskis, filmas oriģinālmūziku komponējis Jānis Ruņģis.

Šobrīd, kad nav iespējama skatītāju klātbūtne kinoteātros, filmu "Klātbūtne" būs iespējams skatīties internetā – no 16. novembra filma būs atrodama "Vimeo", LMT Viedtelevīzijā, "Shortcut" un "Helio iTV", kā arī kinoteātra "Kino Bize" platformā "Mājas kino".