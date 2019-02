Jau kopš 1. februāra uz lielajem ekrāniem skatāma jaunā latviešu animācijas filma “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” – lustīgs un pamācošs stāsts par to, kā bērni un ielas suņi iemāca novērtēt vidi sev apkārt un to, kā, aktīvi rīkojoties, iespējams panākt savu un ietekmēt to, kādā pilsētā dzīvojam. Aicinām izpildīt nelielu testu, lai noskaidrotu, kurš no kolorītajiem varoņiem esi tu?