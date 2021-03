Tiešsaistē bez maksas skatāmas Eiropas 'LUX' kinobalvai nominētās filmas

Lieldienu laikā ikviens bez maksas varēs tiešsaistē noskatīties trīs "LUX" balvai nominētās filmas ar subtitriem latviešu valodā: “Vēl pa mēriņam” (2020), “Kolektīvs” (2019) un “Corpus Christi” (2019), informē Eiropas Parlamenta pārstāvis. Šogad pirmo reizi balvas ieguvēju kopā ar Eiropas Parlamenta deputātiem noteiks skatītāji.

Autortiesību ierobežojumu dēļ katra filma būs pieejama 500 Latvijas skatītājiem. Lai iegūtu piekļuvi, vispirms jāreģistrējas "Festivalscope" platformā. Pēc konta izveides trīs bezmaksas filmas no 29. marta līdz 11. aprīlim būs pieejamas LUX tiešsaistes kinozālē. "Iznomātā" filma skatītāja kontā būs pieejama piecas dienas, bet pēc skatīšanās uzsākšanas - 30 stundas. Visas filmas skatāmas oriģinālvalodā, subtitri latviešu valodā jāizvēlas manuāli.

Šogad "LUX" balvai nominētās filmas:

"Vēl pa mēriņam"

Kādam norvēģu psihologam pieder savdabīga teorija, ka neliela alkohola koncentrācija asinīs ļauj vērīgāk uztvert pasauli, stimulē radošo pašizpausmi un dara cilvēku laimīgāku. Četri vidusskolas skolotāji nolemj šo teoriju pārbaudīt dzīvē, taču drīz vien sākotnējā iecere šādi rast izeju no pusmūža krīzes ieņem nekontrolējamu virzību. Tomasa Vinterberga filma nav tikai stāsts par aizraušanos ar alkoholu. Tajā slēpjas dziļāks vēstījums par to, kā piedzīvot prieku un pārvarēt dzīves grūtākos brīžus, nemānot pašam sevi.

"Kolektīvs"

Šīs šokējošās dokumentālās filmas nosaukums aizgūts no tāda paša nosaukuma naktskluba Bukarestē, kur 2015. gadā traģiskā ugunsgrēkā gāja bojā 27 jaunieši un vēl 180 kluba apmeklētāji guva ievainojumus. Filmā atspoguļots pētniecisko žurnālistu darbs, kuri cenšas rast atbildi uz to, kāpēc vēlāk slimnīcās nomira vēl 37 ugunsgrēkā cietušie, kuru apdegumi nebija dzīvībai bīstami. Žurnālisti nāk uz pēdām baisam nepotismam un korupcijai, par ko cilvēkiem nācies samaksāt ar dzīvību. Taču redzam arī to, ka drosmīgu un apņēmīgu cilvēku spēkos ir mainīt korumpētās sistēmas.

"Corpus Christi"

Filmas sižets daļēji balstīts patiesā stāstā par notiesātu jaunieti, kurš piedzīvo garīgu transformāciju un vēlas kļūt par mācītāju. Liktenim labpatīk, ka puisis pēc soda izciešanas nonāk nomaļā Polijas ciematiņā, kur uzņemas rūpes par vietējo draudzi. Laikam ritot, viņš saskaras ar traģisku noslēpumu, kas plosa vietējo sabiedrību. Stāstā par šo harizmātisko mācītāju režisors Jans Komasa pievēršas jautājumam, kā sabiedrībā veidojas kopienas un kas cilvēkus mudina pakļauties gan īstiem, gan pašpasludinātiem līderiem.

"LUX" Eiropas skatītāju kino balvu Eiropas Parlaments piešķir sadarbībā ar Eiropas Kinoakadēmiju. Parlaments jau kopš 2007. gada, piešķirdams savu kino balvu, ir jūtami atbalstījis Eiropas filmu izplatīšanu, nodrošinot finālam nominētajām filmām subtitrus 24 valodās un bezmaksas izrādīšanu visā Eiropas Savienībā. "LUX" kino balva ir iemantojusi labu reputāciju kā godalga Eiropā tapušiem kino kopražojumiem, kuri veltīti aktuāliem politiskiem un sociāliem jautājumiem un veicina debates par mūsu vērtībām. Latvijā "LUX" Filmu dienas notiek kopš 2011. gada.