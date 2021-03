Top septiņas LKA jauno kino studentu īsfilmas

Lai arī studijas Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Nacionālajā Filmu skolā sākušās tikai pirms sešiem mēnešiem, bakalaura studiju programmas "Audiovizuālā māksla" studenti jau sākuši darbu pie septiņām jaunām īsmetrāžas spēlfilmām, pievēršoties žanru daudzveidībai un to izpausmēm kino.

Atbalstot jaunu filmu tapšanu un sešpadsmit jaunos kino profesionāļus, kino draugi un entuziasti tiek aicināti atbalstīt filmu veidošanas procesu, līdz 24.aprīlim ziedojot projektam "Septiņas žanru īsfilmas LKA" kolektīvajā ieguldījumu platformā "Projektu banka".

Projekta mērķis ir savākt 3000 eiro, kas tiks izmantoti katras filmas specifiskiem mērķiem, bet galvenokārt tiks segtas tehniskās un mākslinieciskās vajadzības, piemēram, dekorāciju veidošana, telpu noma, rekvizītu iegāde u.tml. (ar filmēšanas tehniku studentus nodrošina NFS). Studenti aicina sekot līdzi filmu tapšanās procesam "Facebook" lapā– https://www.facebook.com/elijvuda/.

Filmu uzņemšanas process norisināsies laika posmā no 2021. gada maija līdz jūnijam. Šo mēnešu laikā tiks uzņemtas septiņas dažādu žanru īsfilmas – komēdija, šausmu filma, psiholoģiska šausmu filma, absurda komēdija, komēdija ar vesterna un muzikālās filmas elementiem, romantiskā kriminālkomēdija un ceļa filma (road movie). Plānots, ka skatītājiem būs iespēja filmas redzēt uz ekrāniem 2021. gada beigās.

Vairāk par topošajām filmām (visi stāsti vēl ir izstrādes stadijā):

Komēdijā "Lapsas slepenais kods" (režisors Roberts Vanags), kas ir Kirila Ēča dzejoļa adaptācija, mazais Jusis sapņo kādreiz kļūt par samuraju. Zēna devītās dzimšanas dienas ballītē viņa viesi uz dārza batuta atrod briesmīgu lapsas kaku, taču Jusis atradumā saskata mistisku japāņu rakstu zīmi. Par spīti draugu nievājošajai attieksmei, Jusis nekavējoties steidz iztulkot lapsas slepeno kodu...

Šausmu filmā "Salūzt" (režisore Elza Viktorija Zorgevica) par spīti ģimenes locekļu lūgumiem, jauna meitene vārdā Vika ierodas tēva dzīvoklī, lai kopīgi nosvinētu viņa dzimšanas dienu. Tomēr tēva vietā meitenei atsaucas vien savādi krakšķi, kas mudina Viku doties tēva meklējumos, vienlaikus cīnoties ar neizdibināmu ļaunumu un šaubām par pašas saprātu.

Psiholoģiskā šausmu filma "Bezķermenis" (režisors Reinis Ūbelis) ir stāsts par dvēseli, kas pēc vardarbīgas nāves meklē ceļu atpakaļ uz dzīvo pasauli, un par nežēlīgo patiesību, ka nāve tomēr ir neizbēgama. Ir 1919. gads. Latvijas teritorijā plosās karadarbība, un tās rezultātā krīt daudzi latviešu strēlnieki, tostarp arī Tomass. Viņa nāves sastingušais ķermenis nonāk noslēpumainā telpā, kurā tas pēkšņi atmostas un uzsāk meklēt ceļu ārā, taču pavisam drīz top skaidrs, ka Tomass nav vienīgais, kas šajā kapa tumsā ir atmodies.

Absurda komēdija "Veiksme ir ar mums" (režisors Edgars Kaupers) Šis varētu šķist kā klasisks piektdienas vakars brīvdomātāju pārim Danielam un Viktorijai. Baudot dzērienu vietējā ceļmalas bārā, Danielu negaidīti piemeklē sirdstrieka, un viņa glābšanas misija kļūst par amizantu piedzīvojumu mutuli, kurā tiek ierauts izpalīdzīgais bāra apmeklētājs Svens. Svens pat nenojauš, ka Daniels un Viktorija ir rūdīts zagļu pāris un pavisam drīz viņš uzzinās, ka sirdstrieka ir tikai inscenēta plāna sastāvdaļa. Kas notiks tālāk? Šis būs jautrs stāsts par zādzību, mīlestību, un dzīves neizdibināmajiem ceļiem.

Komēdija ar vesterna un muzikālās filmas elementiem "Malduguns" (režisore Ildze Felsberga). Kādā lauku krogā nospēlēt koncertu piestāj grupa no pilsētas. Pēc uzstāšanās grupas kontrabasists nolemj nedoties tālāk līdzi grupas biedriem, bet palikt uz glāzi viskija. Tomēr, kad noriet pilnmēness un ataust rīts, viņš atklāj, ka viesmīlīgais uzaicinājums palikt izvērsies pavisam svešāds.

Romantiskā kriminālkomēdija "Pudeles kakls" (režisors Edvards Mikāls). Vēlu vakarā Robis nāk mājās no veikala un izbauda vientulību, līdz to pārtrauc telefona zvans no draudzenes Sabīnes un nejauša sastapšanās ar aizdomīgu vīrieti. Ātri vien šis vakars Robim ir līdz kaklam.

Ceļa filma (road movie) " 17. augusts" (režisore Betija Zvejniece). Adaptācija Andra Kalnozola dzejolim "Pēteris". Pēteris pavada dienas traktora kabīnē, klausās tikai un vienīgi radio un neko citu nedara, līdz pašam un sievai par brīnumu uzvar radio konkursā. Viņš traucas traktorā uz pilsētu pēc balvas, cerot kliedēt nožēlu par nepiepildīto dzīvi.