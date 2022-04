Traibekas festivāla konkursa programmā iekļauta Signes Baumanes filma 'Mans laulību projekts'

19. aprīļa vakarā izziņota Traibekas kino festivāla (Tribeca Film Festival) programma un tapis zināms, ka latviešu animācijas režisores Signes Baumanes pilnmetrāžas animācijas filma pieaugušajiem "Mans laulību projekts" savu pasaules pirmizrādi piedzīvos 11. jūnijā Ņujorkā – tā atlasīta festivāla oficiālajā konkursa programmā (International Narrative Competition), portālu "Delfi" informēja studijas "Lokomotīve" pārstāve.

"Mans laulību projekts" uzdod mūžīgo jautājumu – kas ir mīlestība, kā to atrast un saglabāt. Caur galvenās varones Zelmas attiecību stāstiem pētu, kā veidojas mūsu jūtas un emocijas un to, kā to ietekmē bioloģija. Šī ir mana līdz šim ambiciozākā filma – veseli 30 runājoši un dziedoši varoņi! Tas, ka tā atlasīta Traibekas festivāla konkursa programmai un "Mans laulību projekts" pirmizrāde notiks Ņujorkā, man ir gan liels gods, gan mazliet biedējoši – visi zina, cik izvēlīga ir šejienes publika, kas pieradusi pie labākā. Es ceru, ka viņiem patiks šī filma par latvieti Zelmu un viņas grubuļaino ceļu, mēģinot atrast īsto mīlestību! Tā ir arī mana iespēja stāstīt Ņujorkas publikai par Latvijas neseno vēsturi padomju laikā – pēdējā laika notikumu kontekstā tas šķiet ļoti būtiski," par filmu un Traibekas kino festivālu stāsta Ņujorkā dzīvojošā latviešu režisore Signe Baumane.

Filma vēsta par jaunas sievietes Zelmas Mīlestības meklējumiem, kuros iesaistās Mītiskas Sirēnas, kuras viņu māca tiekties pēc Ideālas Laulības. Tomēr priekšstats par to tiek neglābjami sagrauts, kad sievietes Bioloģija, ar tās hormonu un neironu signāliem, iespaido viņas uzvedību un emocijas, satricinot laulību pamatus. Kā teikts Traibekas kino festivāla mājas lapā – daži cilvēki visu dzīvi pavada brīnoties, kādēļ tā arī nav izdevies saglabāt attiecības, bet Signe Baumane apņēmusies rast atbildi un rezultātā tapusi animācijas filma, kurā apvienota gan sena mitoloģija, gan mūsdienīga neirozinātne.

Zelmas balsi filmas versijā, kas nonāks uz Latvijas kino ekrāniem, ieskaņojusi Laura Čaupale, pārējās lomas ierunājuši tādi pazīstami aktieri kā Guna Zariņa, Ģirts Ķesteris, Kaspars Znotiņš, Zane Daudziņa, Regīna Razuma, Madara Botmane, Juris Kalniņš, Katrīna Pasternaka, Edgars Samītis, Dainis Grūbe un citi. Vienā no lomām dzirdēsim arī Lindu Leen. Savukārt 23 dziesmas iedziedājis meiteņu trio "Limonāde".

Latviešu skatītājam Signe pazīstama ar savām provokatīvajām animācijas īsfilmām un pilnmetrāžas filmu "Akmeņi manās kabatās", kas, tāpat kā "Mans laulību projekts", tapusi kopdarbā ar producentu Robertu Vinovski "Studijā Lokomotīve". Par filmu "Akmeņi manās kabatās" Baumane saņēmusi ne vien Izcilības balvu kultūrā, bet arī Starptautiskās kinokritiķu asociācijas FIPRESCI balvu un Ekumeniskās žūrijas īpašo balvu. Filma pabijusi vairāk kā 200 starptautiskos festivālos, līdzās daudzām balvām pasaules kino festivālos tā triumfējusi arī nacionālajā kino balvā "Lielais Kristaps", gūstot uzvaras trijās kategorijās – tā tika atzīta par gada Labāko animācijas filmu, bet režisore Signe Baumane par šo darbu saņēma "Lielo Kristapu" ne vien kā Labākais scenārists, bet arī kā Labākais animācijas filmas režisors.

"Akmeņi manās kabatās" Latvija filmu pieteica arī ASV Kino akadēmijas balvai kategorijā "Labākā ārzemju filma" 2014.gadā, kur tā sasniedza visu laiku labāko Latvijas filmu rezultātu – nonāca fināla divdesmitniekā.

Filma tapusi ar Nacionālā kino centra finansiālu atbalstu.